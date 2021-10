Pintando de rosa la ciudad: Christian René "Piña"

Beagle tomó una nueva forma para expresarse, gracias a la iniciativa de Cruz Rosa y Álvaro Cuevas, así es que Christian René Robles Ramírez, quien se hace llamar artísticamente Piña, tomó sus pinceles y toda su creatividad para darle vida.

Octubre es un mes para reflexionar y autoexplorarnos / Photo by Angiola Harry on Unsplash

+ de Cruz Rosa

Se creó en el año 2004 en Monterrey, Nuevo León.

En Guadalajara a partir del 2014 se abrió el Albergue Casa Cruz Rosa.

Cuando son diagnosticadas con cáncer de mama, la mayoría de las mujeres son sometidas a cirugías y comienza el tratamiento que varía de acuerdo a cada etapa en la que se encuentren, que pueden consistir en varias sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Como la mayoría de ellas no podían continuar con el tratamiento debido a los gastos que se generan al no estar en su casa, ya que no pueden rentar un lugar para pasar la noche, así como el pago de sus alimentos, en Casa Cruz Rosa les proporcionan hospedaje y alimentación, tanto a ellas como a un familiar.

El albergue tiene una capacidad de 20 mujeres por día y su acompañante, apoyando también con el transporte para sus traslados a hospitales.

Los logros que han obtenido siguen siendo posible gracias a la ayuda de los generosos donativos, patrocinadores, voluntarios y personas que integran Cruz Rosa.

La obra se une al escenario público con un nuevo mensaje / Foto: Cortesía Christian René

Al inspirarse en esta obra, Christian René buscó una manera sublimada de representar este difícil camino de la enfermedad, honrando y reconociendo la lucha diaria ante este proceso de aprendizaje profundo.

Una manera de representar la generosidad que ellas día con día manifiestan al encontrar una pieza de su rompecabezas, teniendo la capacidad de enseñarnos a través de su experiencia lo valioso que es vivir cada instante.

Foto: Cortesía Christian René "Piña"

Artista: Piña - Christian René Robles Ramírez.

Título de la obra: El viaje de la Annapurna.

Pieza de Intervención: Beagle (perro).

Ubicación de la pieza: Av. Montevideo cruce Av. Acueducto.

Síguelo en Instagram: @pinealpple.painting

