El veterinario sudafricano Amir Anwary ha causado revuelo en TikTok tras publicar un video en el que menciona cinco razas de perros que, según su experiencia, no son recomendables para todos los dueños. En la grabación, que ya supera los tres millones de visualizaciones, el especialista advierte que algunas de estas razas, aunque populares, pueden implicar complicaciones que van desde elevados costos veterinarios hasta exigencias que afectan el estilo de vida de sus propietarios. A continuación, se detallan las cinco razas y los motivos que llevaron al veterinario a incluirlas en su lista.

Dachshund

Encabezando el listado se encuentran los dachshunds, conocidos comúnmente como perros salchicha. Anwary señala que, si bien son mascotas carismáticas, suelen presentar un carácter terco, una tendencia excesiva a ladrar y problemas de ansiedad por separación. Además, son propensos a sufrir enfermedades como la del disco intervertebral (IVDD), cuyo riesgo aumenta con el sobrepeso. Para quienes decidan tener uno, el veterinario enfatiza la importancia de brindarles cuidados rigurosos.

Bulldog Francés

Otra raza mencionada es el bulldog francés, muy apreciado por su apariencia encantadora. Sin embargo, Anwary no duda en describirlos como “pequeñas abominaciones” debido a sus numerosos problemas de salud. Entre sus afecciones más comunes están las dificultades respiratorias, los trastornos dermatológicos y los problemas en la columna. Además, su elevado costo de adquisición y las frecuentes visitas al veterinario pueden representar un desafío económico para sus dueños.

Belgian Malinois

Los Belgian Malinois, conocidos por su energía inagotable y su naturaleza trabajadora, también forman parte de esta selección. Anwary los califica como "máquinas" que requieren una estimulación constante, tanto física como mental. Si no reciben la atención adecuada, pueden desarrollar conductas destructivas. Por este motivo, el veterinario recomienda esta raza solo para personas con un estilo de vida muy activo, capaces de satisfacer sus exigencias diarias.

Border Collie

Famosos por su inteligencia y habilidades de pastoreo, los Border Collies necesitan una gran cantidad de ejercicio y desafíos mentales. Anwary advierte que esta raza, diseñada para el trabajo, puede desarrollar comportamientos no deseados si no se le proporciona el tiempo y la dedicación adecuados. Por lo tanto, no es la mejor opción para dueños que no puedan ofrecerles suficiente actividad.

Labrador Retriever

Quizás la inclusión más sorprendente en la lista es la del Labrador Retriever, una de las razas más queridas como mascota familiar. No obstante, Anwary explica que estos perros tienen una fuerte predisposición a la obesidad, en parte debido a su gran apetito. Para evitar problemas de salud, es fundamental controlar su alimentación y proporcionarles ejercicio regular, algo que puede resultar difícil para dueños que disfrutan consintiéndolos con golosinas.

Una decisión informada

El propósito de Anwary al compartir esta lista es educar a los futuros dueños de perros sobre las necesidades particulares de cada raza antes de tomar una decisión. Aunque todas estas razas pueden ser excelentes compañeras, es crucial evaluar si se dispone del tiempo, los recursos y la energía necesarios para cuidarlas adecuadamente.

Si ya convives con alguno de estos perros, el veterinario invita a reflexionar sobre estos aspectos y compartir experiencias. Al final del día, adoptar una mascota es una responsabilidad que debe asumirse con conocimiento y compromiso.

