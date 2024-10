People pleaser: ¿Cómo decir "no" sin sentir culpa?

Muchas personas han cargado con varios hábitos desde pequeños, mientras que otras, temerosas del conflicto, prefieren pasar por periodos de ansiedad por la incapacidad de decir "no". Llamados en inglés como "people-pleasers", algo así como "personas que complacen", estos sujetos pueden llegar a tener varios problemas en la forma en como se relacionan con los demás.

Complacer al otro es satisfactorio, al menos al principio, señala la Dra. Cohen, autora del libro "When It's Never About You: The People-Pleaser's Guide to Reclaiming Your Health, Happiness and Personal Freedom" (2017). Con el tiempo, la repetición de la incapacidad de decir "no" crece como una especie de resentimiento que puede provocar el ensimismamiento.

Comenzar a sentar límites puede que produzca malestares en el círculo cercano, pero es necesario. La clave es mantener esa constancia y autonomía. A las personas les pueden desagradar tus límites, pero deberán aprender a respetarlos.

¿Cómo decir "no" sin sentir culpa?

Unos tips estratégicos pueden ayudarte a enfrentar los conflictos. Trata de empezar con una frase del tipo: "sé que esto te decepcionará, pero..." o "probablemente no te vaya a gustar, pero..."; este tipo de oraciones permiten asumir que conoces el malestar que producirá tu "no" y que te haces responsable de ello.

Cuando el sentimiento de culpa ronda el pensamiento lo mejor es pensar en los beneficios que obtendrías de mantenerte firme en lugar de imaginar el descontento de la otra persona. Concentrarte en tu bien puede motivarte para perseguir lo que necesitas.

Por supuesto, también puede aparecer el temor al abandono. Pero no hay mayor soledad que aquella derivada de abandonarse a uno mismo.

Recuerda que este tipo de problemas pueden trabajarse con profesionales de la terapia psicológica. Así que no dudes en buscar ayuda.

