Patinaje, un estilo de vida en aumento

El patinaje es un estilo de vida que va más allá de deslizarte sobre una tabla o sobre unos patines. El patinaje trae consigo un sinfín de retos que, además de ser divertidos, nos ayudan a mantenernos en forma y descubrir la belleza dentro del equilibrio y la velocidad.

Seguramente en algún punto de tu vida te has encontrado con la idea de querer tomar unos patines y poner a prueba tu habilidad. Si es así, estás a tiempo de comenzar a practicar y encontrar la disciplina ideal que vaya con tu personalidad. Beyond ProShop tiene para ti algunas recomendaciones para encontrar la que más te gusta y los patines ideales para practicarlas, comparten los especialistas en patinaje y deportes sobre ruedas Beyond ProShop.

Si amas los retos y la diversión, el patinaje puede se runa buena opción. CORTESÍA / Beyond ProShop

Ante el creciente interés por el patinaje, aquí encontrarás las siete disciplinas más populares para mejorar y llevar tu práctica sobre ruedas hacia un nivel más experimentado

Disciplinas del patinaje

Fitness : esta disciplina es para aquellos que buscan ejercitarse de un modo divertido. Esta actividad te ayudará a fortalecer tu cuerpo y si recorres largas distancias, sentirás como fortaleces tus glúteos, tus piernas, tu abdomen y tu espalda baja. Para este tipo de disciplina se recomiendan unos K2 Skates.

: esta disciplina es para aquellos que buscan ejercitarse de un modo divertido. Esta actividad te ayudará a fortalecer tu cuerpo y si recorres largas distancias, sentirás como fortaleces tus glúteos, tus piernas, tu abdomen y tu espalda baja. Para este tipo de disciplina se recomiendan unos K2 Skates. Freeskate : esta disciplina es para quienes aman los retos, consiste en brincar obstáculos como banquetas y escaleras. Para poder practicarla se recomiendan los patines Flying Eagle o Micro Skates.

: esta disciplina es para quienes aman los retos, consiste en brincar obstáculos como banquetas y escaleras. Para poder practicarla se recomiendan los patines Flying Eagle o Micro Skates. Slalom : existen varias disciplinas dentro del slalom, seguramente alguna vez caminando por la calle te has encontrado con patinadores deslizándose entre conos; para practicar el slalom se recomienda un patín con mucho soporte en el tobillo y broche milimétrico en el empeine, ya que esta disciplina requiere mucha habilidad al hacer diferentes movimientos en zigzag entre 20 conos. Patín recomendado: FR, Micro Skate.

: existen varias disciplinas dentro del slalom, seguramente alguna vez caminando por la calle te has encontrado con patinadores deslizándose entre conos; para practicar el slalom se recomienda un patín con mucho soporte en el tobillo y broche milimétrico en el empeine, ya que esta disciplina requiere mucha habilidad al hacer diferentes movimientos en zigzag entre 20 conos. Patín recomendado: FR, Micro Skate. Patinaje artístico : esta disciplina va más allá del hielo… El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva en la que los participantes hacen figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre ruedas. Requiere una buena preparación física y una gran capacidad de concentración. Para practicarlo se recomienda un patín clásico quad con freno al frente de tornillo como el Riedell o el Rollerderby CruzeXR.

: esta disciplina va más allá del hielo… El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva en la que los participantes hacen figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre ruedas. Requiere una buena preparación física y una gran capacidad de concentración. Para practicarlo se recomienda un patín clásico quad con freno al frente de tornillo como el Riedell o el Rollerderby CruzeXR. Agresivo : si tu personalidad es más extrema y te gusta desafiar el camino encontrando las mejores rampas, barandales y desniveles, te recomendamos un patín Razors, Them o Roces.

: si tu personalidad es más extrema y te gusta desafiar el camino encontrando las mejores rampas, barandales y desniveles, te recomendamos un patín Razors, Them o Roces. Velocidad y maratones : si lo tuyo son las distancias largas, te recomendamos un patín con ruedas más grandes (de 100mm a 125mm) que te generen mayor velocidad y con una bota que te brinde el soporte suficiente y que sea lo más ligera posible. Para este tipo de actividad te recomendamos los K2 Skates de gama alta.

: si lo tuyo son las distancias largas, te recomendamos un patín con ruedas más grandes (de 100mm a 125mm) que te generen mayor velocidad y con una bota que te brinde el soporte suficiente y que sea lo más ligera posible. Para este tipo de actividad te recomendamos los K2 Skates de gama alta. Downhill: siguiendo con la adrenalina, el Downhill consiste en bajar a toda velocidad por una carretera empinada. Para poder practicar esta disciplina, se recomienda un patín de freeskate, pero con un “frame” de 5 ruedas para obtener mayor estabilidad.

Seguridad

Lo más importante de todas las disciplinas es la seguridad, así que si estás pensando en una nueva aventura ten en cuenta contar con todos los accesorios necesarios como casco, coderas y rodilleras para divertirte y protegerte sin límites.

Con información de Beyond ProShop

AC