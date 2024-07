Cada vez son más las personas que se unen a la causa de adoptar un estilo de vida que no contenga alimentos ni productos de origen animal. El veganismo no es simplemente una tendencia, es un compromiso con la salud, los derechos de los animales no humanos y con el medio ambiente.

Una de las preocupaciones más grandes de las personas que se interesan por este movimiento es el de no cumplir con los suficientes requisitos nutricionales. A menudo se oye hablar de personas que terminaron descompensadas por no incorporar las suficientes proteínas a su dieta. Sin embargo, existe evidencia de que una dieta basada en plantas puede cubrir las necesidades alimentarias del ser humano, cuando se planea de forma consciente e informada.

Por otra parte, las autoridades francesas de los Juegos Olímpicos de París 2024 externaron su inquietud respecto a las emisiones de dióxido de carbono y el impacto ambiental que ocasionaría la realización del evento. Debido a esto, los organizadores tomaron cartas en el asunto e implementaron un menú 60 por ciento vegano en las instalaciones de las competencias.

Por estos y muchos motivos, en esta nota te presentamos a cinco atletas olímpicas que llevan un estilo de vida vegano, lo cual demuestra que una alimentación basada en plantas no está peleada con tener una buena salud y alto rendimiento deportivo.

Macarena Pérez Grasset (Chile): Ciclismo BMX Freestyle

Finalista en la clasificación de París 2024, con tan solo 27 años, Macarena adoptó desde 2019 un estilo de alimentación basado en plantas acompañada de una nutricionista que se especializa en veganismo. Fue una de las pioneras que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues no fue hasta en esa edición que se reconoció el BMX Freestyle como deporte olímpico, quedando en la posición número 8 entre las finalistas

Ella fue la primera medallista de oro de esgrima femenil, en la categoría de espada individual en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nacida en 1994, esta atleta tuvo su primera aparición Río 2016 y también se contó con su participación en la edición de Tokyo 2020. Después de una lesión de rodilla en 2017, Vivian decidió retirar todos los alimentos de origen animal de su dieta, reconociendo los beneficios éticos, ambientales y sociales que conlleva mantener una alimentación vegana. Desde entonces, su desempeño y estado de salud han permanecido más fuertes que nunca

Medallista olímpica de plata en su debut de Tokyo 2020, actualmente es miembro de la selección femenina de voleibol de Brasil, la cual ha tenido un arranque sorprendente en París 2024 al vencer a Kenia sin dificultades en el primer partido. Se volvió vegana en 2018 como una manera de mejorar su salud , después de haber sido testigo de los efectos positivos de esta alimentación en su compañera de equipo Macris Carneiro

Como se mencionaba anteriormente, la competidora de 35 años lleva una alimentación basada en plantas, siendo su motivación el amor y el respeto por los animales . Del mismo modo, es la viva prueba de que un régimen vegano mantiene y preserva la salud de los atletas, pues también fue galardonada con la medalla de plata en las finales de voleibol femenil en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Esta deportista de 27 años ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Halterofilia celebrado en Uzbekistán, en el año 2021. En sus redes sociales comparte frecuentemente razones para motivar a las personas a adoptar una dieta vegana, entre ellas evitar el sufrimiento animal, mejorar la salud y preservar el cuidado del medio ambiente. Asimismo, en Instagram se puede encontrar su historia de transición del flexivegetarianismo al veganismo. Amanda compite actualmente en la categoría de 71 kg como representante de Brasil en la categoría de levantamiento de pesas en París 2024.

Ahora ya conoces a una serie de deportistas que por diversas razones se han sumado a la causa del veganismo y sirven como representación e inspiración para las personas que deciden adoptar esta forma de vida, dando evidencia de que una dieta basada en plantas dispone de los suficientes nutrientes para llevar una vida saludable y normal.

CM