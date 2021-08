Olivia Rodrigo y las recientes polémicas de plagio con Paramore, Taylor Swift y Courtney Love.

Con un debut tan espectacular, con el que se ha colgado varios títulos curiosos como el de interpretar la canción que ha sido pedida a Alexa más veces en un solo día (“Drivers License” en Amazon) o el que mantiene en internet, donde este mismo sencillo figura como el de mayor numero de reproducciones en streaming solo en su semana de estreno con 76,1 millones, era de esperarse que tanta fama, trajera consigo algunos inconvenientes para la actriz y cantante, más aun en el ámbito musical actual, del que algunos fans, abogados y compositores musicales se han convertido en expertos detectives al momento de encontrar las similitudes de una canción nueva con otra que ya existía, señalando en ocasiones de plagio, apropiación y fraude a los temas que usan partes de la pista, coros o ritmos “inspirados” en otras canciones que tal vez, por diversas razones no alcanzaron la misma popularidad.

Al respecto, esta semana ha llegado otra polémica a la carrera musical de Olivia, con la que suma más de tres ocasiones en las que ha sido señalada –cada una con un artista diferente- de haberse “inspirado” demás en otras creaciones sin el consentimiento ni atribuyendo los respectivos créditos a sus creadores, pero ¿Quiénes son estos famosos y a que canciones nos referimos? Aquí te mostramos cuales son para que puedas compararlas tu mismo y de paso tener el pretexto que necesitabas en el día para seguir escuchando a esta joven promesa del pop, de quien estamos seguros que sus mejores éxitos todavía están por llegar.

Haylley Williams

No se sabe quien ha sido el primero en señalar el especial parecido que tiene el exitoso tema de Olivia “good 4 u” con una de las canciones más escuchadas del 2007 “Misery Bussines” de Paramore, lo que si es que desde entonces, el tema hizo tanto eco en redes sociales como Twitter y Tik Tok, donde creció como una bola de nieve, que antes de provocar una avalancha de escándalos y litigios, el asunto fue solucionado de la mejor manera posible: colocando el nombre Haylley Williams y el de el ex guitarrista del grupo, Joshua Farro en los créditos de la canción, donde hasta ese momento solo aparecían la propia Olivia y su productor musical Daniel Leonard Nigro como autores.

Una buena noticia que la misma Hayley compartio en su cuenta de Instagram publicando una imagen donde celebraba el éxito de "good 4 u" como la canción numero uno en Estados Unidos.

Courtney Love

De las tres, esta es la única historia que no involucra una canción como tal, sino a algo más ambiguo como el estilo de una portada, pues para la emblematica cantante grunge de 56 años y viuda de Kut Cobain, Courtney Love, la portada de su disco Live Through This, se parece mucho a una que utilizo Olivia en la promoción de uno de sus conciertos en video titulado SOUR prom, motivo por el cual no dudo en publicar una comparativa de ambas imágenes en Instagram con la leyenda “¡Encuentra la diferencia! #Twinning! @Oliviarodrigo” que ante una sencilla respuesta por parte de Olivia, le comento “¡Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres! ¡Envíame un DM para mandarte los detalles! Espero leer tu nota”.

Aunque la autora de "driver license dijo sentirse halagada y contenta de que Courtney Love supiera de su existencia, la famosa estrella musical de los 90´s lo tomó de manera distinta y continuo la discusión en Facebook, esta vez con algunos usuarios que la cuestionaron por tener una postura tan hostil ante la imagen de la cantante adolescente.

“Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo… La música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida. Posiblemente nunca lo hará. Fue de mala educación y tengo todo el derecho a apegarme a mi trabajo. ¡No me callen! Soy jod*damente honorable con mis compañeros artistas, y espero lo mismo".

I'm not even an #OliviaRodrigo fan, but I'm pretty sure #courtneylove didn't invent the "crying pageant girl" ..... uhmmm.... kind of been around since pageants? — Kandy Monsterr (@KandyMonsterr) June 28, 2021

Taylor Swift

FINALMENTE OLIVIA RODRIGO CONOCIÓ A TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/ZjwVgotHd8 — La Tia Puercaylor (Taylor’s version) (@LaPuercaylor) May 11, 2021

Hay que reconocerlo, Taylor es tan famosa por su música como también lo es por los litigios que ha tenido dentro de la industria, en los que sabemos, generalmente la suerte esta de su lado. Tal vez sea por ello que el equipo de Olivia no dudo en colocar el nombre de la cantante -junto al de su equipo creativo- retroactivamente en los créditos de dos canciones de su álbum, en las que Rodrigo confesó haberse inspirado, nos referimos a su hit “dejavu”, el cual fue creado a partir de otro éxito de Taylor que salió a la luz dos años atrás “cruel summer” la segunda es “1 step foward, 3 step back” y esta basada en el cuarto sencillo del disco reputation de 2017 “New Year's Day”.