Nueve pasos para superar una ruptura amorosa

La mayoría de las personas que acuden al psicólogo es por una ruptura amorosa y, muchas veces, cometen un error, cerrase o esconder sus emociones. Sin embargo, hay una serie de herramientas emocionales que podríamos usar para ayudarnos a superar una de las situaciones más comunes de la vida.

Photo by Kristina Litvjak on Unsplash





Pero primero establezcamos, ¿qué es una ruptura amorosa? Este es un tipo de duelo y proceso donde se experimentan estados emocionales y pensamientos dolorosos que resultan indeseables, pero necesarios, que obligan a quienes la sufren a adaptarse a una nueva realidad

El duelo trae cinco etapas: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.



Sin embargo, suele pasar que las personas pueden autoengañarse y crear ideas como: “No podré vivir sin ti”, “eres el motivo de mi existencia”, “no voy a encontrar a nadie mejor”, “no hay nadie como él o ella” y “me muero si te vas”.



También toman decisiones para no enfrentar la ruptura, creyendo que así la superarán y generalmente son:

-Evitar el dolor.

-Saturarse de actividades.

-Recurrir al abuso de sustancias.

-Reprimir el llanto.

-Estar pendiente de las redes sociales del otro, las propias, ni publicar demostrando felicidad o un presente lleno de alegría.

-Buscar culpables.

-Aislarse.

Photo by Lerone Pieters on Unsplash

Estas respuestas improvisadas, no estrategias, no funcionan, no debes evitar el dolor, no enfrentar esta realidad, esconderte, sólo creará problemas a largo plazo y no ayuda a sanar.



En vez de hacer lo anterior, se recomiendan las siguientes estrategias a implementar para superar una ruptura amorosa:

Aceptación. Acepta el dolor de la ruptura. Esto requiere de emplear diversas estrategias de afrontamiento dirigidas al sentimiento y solución de problemas para dar expresión a los sentimientos y emociones que deben ser apoyadas por la red social en la que se desenvuelve la persona que sufre la ruptura.

Experimentar el dolor. Darse tiempo para sentirlo, como llorar y expresar sentimientos.

Buscar apoyo social. Como el consuelo, consejos positivos y de expertos, comprensión y escucha de otros.

Photo by Sage Friedman on Unsplash

Tomar distancia. No mantener comunicación, limitar el uso de redes sociales y eliminar a tu expareja de las redes sociales, esto no habla de inmadurez, es aceptable alejarse.

Aceptar la propia responsabilidad. Reconocer que también formó parte de los problemas y dificultades y preguntarse hasta dónde se es responsable de lo que ocurrió, sin lastimarse ni excusar el comportamiento del otro.

Realizar planes a corto plazo. Es positivo desarrollar alguna habilidad, enfocarse en algo positivo y crear nuevas relaciones sociales.

Evitar la falsa esperanza: Como las falsas ilusiones como el “va a cambiar”, “te prometo que”, “se arrepentirá y volverá”. Es importante recordar lo que no funcionó, lo que antes fue y si vale la pena volver.

Si se está enojado, acéptalo, reflexiona por qué lo estás, pero no dejes que esta actitud te maneje, trata de aplicar esa energía en otras actividades que te ayuden a crear hábitos positivos para tu vida.

Aprende y analiza. Pregúntate ¿por qué fue una buena o mala compañía? Y conócete en estos términos, lo que no quieres repetir, cuáles son valores que no quieres negociar y lo que sí quieres y mejorarás.

Photo by Anthony Tran on Unsplash

Tome su tiempo para sanar, pero siempre hacia adelante y pide ayuda profesional si no sientes que, después de un tiempo, ha logrado avanzar.

Con información de la Lic. Olga Ramírez Herrera, Psicóloga de Acompañamiento Estudiantil de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

