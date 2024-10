¡No la tires! La cáscara de la mandarina ayuda con los triglicéridos

Octubre es un mes maravilloso para todos ¿Por qué? Debido a que la temporada de mandarinas comienza. Pero por atención, porque no únicamente los gajos de este cítrico aportan nutrientes, también su cáscara es beneficiosa para muchos males, por ejemplo, los triglicéridos .

De acuerdo con El Poder del Consumidor, la mandarina contiene menos vitamina C que la naranja; sin embargo, sigue teniendo beneficios que pueden contribuir a la buena salud del cuerpo y el sistema inmunológico. Tan solo sus niveles de esta vitamina son suficientes para brindar antioxidantes necesarios para promover la recuperación de los tejidos como la piel, o el cuidado del aparato respiratorio.

Además, gracias a la vitamina C, es posible mejorar la absorción del hierro en el cuerpo, que, en conjunto con una buena alimentación, fortalece el cuerpo de la gestante como del producto.

Si bien esta propiedad de la mandarina se encuentra en su cáscara, no deja de ser útil, ya que es donde se concentran altas cantidades de flavonas polimetoxilatados, una sustancia que , de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry "ayudan a metabolizar mejor las grasas y triglicéridos depositados en el hígado” . Puedes aprovechar las propiedades de la cáscara en una infusión, acompañada de algunos gajos de la fruta.

También, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Química Orgánica de Bulgaria, la cáscara de la mandarina podría contribuir positivamente a la salud gastrointestinal, ya que contiene altos niveles de pectina, fibra dietética soluble que ayuda con los problemas intestinales y a conseguir la sensación de saciedad .

