Nissan Magnite: A este auto lo vas a ver en todos lados

Visita una agencia Nissan en estos días y verás decenas de Magnite estacionados en ella. No tardarás en verlos rodando junto a tu auto, si es que no se convierte en tu próximo vehículo, por la marca, por su espacio, por su consumo y por el rango de precio. ¿Merece serlo? Sí, pero no esperes perfección.

El Magnite es un pequeño crossover cuyo tamaño, 3.99 metros, delata que viene de India, donde los autos con más de cuatro metros de largo pagan 15% más de impuestos. Pero no te dejes engañar por esas pequeñas dimensiones exteriores, ya que el espacio interior es bastante bueno para cuatro, incluso cinco pasajeros. La cajuela, con 336 litros, es también adecuada para el segmento, pero menor que la de su rival directo, la Toyota Raize.

Por dentro hay buenos acabados, especialmente en la versión Exclusive que nos tocó manejar por unas pocas horas. La parte superior del tablero tiene plástico rígido, pero justo abajo hay una amplia superficie acojinada, forrada de la misma piel sintética que cubre parte de los asientos. Tiene botón de encendido, sonido con seis bocinas, pantalla de ocho pulgadas con CarPlay y Android Auto inalámbricos y cámara de reversa con visión de 360 grados.

En seguridad tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad y de tracción, y claro, ABS, con discos adelante y tambor atrás. Y no, no tiene ADAS, las asistencias electrónicas a la conducción.

El motor es de tres cilindros con un turbo que lo hace llegar a 99 caballos de fuerza, suficientes para otorgarle buena agilidad tanto urbana como en la carretera, pero si quieres evitar el turbo lag, es decir, la demora para que la fuerza de ese motor llegue a las ruedas delanteras, es mejor optar por la caja manual de seis velocidades en lugar de la automática tipo CVT.

La suspensión es independiente adelante y de eje rígido atrás, lo que sí compromete el confort y se recomienda precaución en carretera, principalmente en velocidades más elevadas que el auto sí alcanza, gracias a que pesa sólo mil 131 kilogramos en su versión con caja automática.

Atractivo visualmente, espacioso, con un rango de precio que va de los 378 mil 900 hasta los 446 mil 900 pesos, con la inmensa red de distribución de Nissan en México y su capacidad de ofrecer buen financiamiento, estamos seguros que será muy exitoso. Y no, no viene a substituir ningún otro auto, como piensan algunos.