La riqueza de Nayarit no solo se define por sus impresionantes paisajes naturales, destinos de sol y playa, y la calidez de su gente, la variada gastronomía también contribuye a que este estado sea uno de los favoritos, tanto para el turismo nacional como internacional. Con una abundancia de mariscos frescos, frutas tropicales y una fusión de sabores que combina influencias indígenas, españolas y africanas, estos platillos son una verdadera fiesta para los sentidos.

Pescado Zarandeado

Originario de la Isla de Mexcaltitán, en Nayarit, el pescado zarandeado es un platillo tradicional preparado con pescado huachinango, pargo o robalo. Su proceso de cocción único implica ahumarlo con leña de mangle sobre varillas de palma, sazonado con limón, naranja, salsa de soya y chile, acompañado de una rica ensalada de verduras frescas, frijoles, salsa picante y tortillas. Si buscas disfrutar de esta delicia, nuestra recomendación es el restaurante Mariscos Tino's La Laguna, ubicado en Blvrd. de Nayarit 393, Nuevo Nayarit, Nayarit.

Tlaxtihuilli

También originario de la Isla de Mexcaltitán, el Tlaxtihuilli es un platillo ancestral, comúnmente preparado como aperitivo. Esta deliciosa receta combina atole de maíz con camarón y chile, aunque a veces se sirve con pescado tatemado o zarandeado. Es una fusión única que combina tradición y sabor. Recomendamos disfrutarlo en el restaurante El Marlin de Tepic, que se encuentra en Calzada del Panteón 45, Tepic, Nayarit.

Sopes de ostiones

En la Plaza Principal de San Blas se encuentran los famosos sopecitos de ostión, una delicia gastronómica que combina la tradición de los antojitos mexicanos con la frescura del mar. La creatividad culinaria de Nayarit se destaca al aprovechar los ingredientes marinos más ricos para crear una fusión única en la gastronomía. Si visitas San Blas y eres amante de los mariscos, no te puedes perder probar estos exquisitos sopes en Cenaduría Lucy, la puedes encontrar en Calle Nayarit 30, Centro, Aticama, San Blas, Nayarit.

Ceviche de pescado

Este platillo es muy popular en Nayarit debido a la abundancia de pescados frescos en la región y a su clima cálido, que lo convierte en una opción refrescante y deliciosa, perfecta para disfrutar en la playa o como entrante en cualquier comida. Su sabor único y su preparación sencilla lo han convertido en uno de los más representativos de la gastronomía nayarita. Su preparación tiene como base pescado fresco marinado en jugo de limón, mezclado con especias, no existe una receta única, por lo que cada región y chef puede aportar su toque especial. Si estás de visita en Rincón de Guayabitos, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar los ceviches de Pineda, ubicado en Carretera a Los Ayala 5, Centro, Rincón de Guayabitos, Nayarit. Desde 1985, con su famoso slogan "El que no conoce Restaurante Pineda, no conoce Rincón de Guayabitos".

Chicharrón de pescado

El origen de este delicioso platillo se remonta a cientos de años atrás, en los primeros encuentros entre españoles y nativos. Inicialmente, se preparaba con trozos de cerdo ibérico frito junto con papas, camotes y maíz. A medida que las culturas se entrelazaban, los nayaritas adaptaron esta receta, utilizando pescado blanco, especialmente en la región costera y en Santa María del Oro, donde se ha convertido en una comida imprescindible para locales y visitantes. Su crujiente sabor, combinado con un aderezo que puede ser picante o dulce, crea una experiencia culinaria única. Disfrútalo en tacos con jitomate, cebolla y pepino. Se recomienda probarlo en el restaurante El Desagüe, ubicado en la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit, donde podrás disfrutar de una hermosa vista.

Tejuino

Tiene su origen en las actividades ceremoniales del pueblo wixárika, donde es utilizado como método conductor del marakame, el líder espiritual. Su nombre proviene del náhuatl tecuin, que significa "latir del corazón". Es una deliciosa y refrescante bebida elaborada a base de la fermentación del maíz, piloncillo, lima o limón, sal y hielo. Considerada un tipo de cerveza de maíz por su proceso de fermentación de 24 a 48 horas, el tejuino se destaca por su característico sabor dulce derivado de los azúcares del piloncillo y los almidones. Lo puedes encontrar en las regiones de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Colima y Oaxaca, generalmente en plazas públicas.

La gastronomía nayarita es una celebración de su rica herencia cultural y sus recursos naturales. Descubre en cada platillo una historia de tradición, sabor y creatividad culinaria. No dudes en disfrutar de estos deliciosos platillos en los restaurantes locales. ¡Ven y déjate sorprender por los sabores más representativos de Nayarit!

