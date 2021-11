Mudanza: Seis consejos para hacerlo de una manera rápida y ordenada

El orden puede ayudar a cualquier proyecto que realices y si se trata de una mudanza mucho más, ya que puede ser un trabajo agotador de varios días o semanas. Hoy te queremos dar algunos consejos útiles para una mudanza rápida y ordenada. ¡Manos a la obra!

Photo by Shutterstock

1. Organiza tu mudanza con anticipación: Un dato indispensable para que la mudanza sea más rápida y ordenada sin duda es organizarse con tiempo, tratando de evitar hacerlo a la última hora. Lo más recomendable es empezar a empaquetar las cosas un par semanas antes del día de la mudanza para asegurarnos de que todo está controlado y bien ubicado.

2. Limpieza a profundidad: Antes de empacar realiza una limpieza de cosas que ya no utilizas o que simplemente ya no las vas a querer. No tiene ningún sentido que te lleves cosas innecesarias, ya tendrás tiempo de seguir acumulando objetos en la nueva casa. Es la mejor oportunidad de hacer una limpieza general.

3. Prepara el material necesario: Una de las mejores ideas durante una mudanza es guardar los artículos blandos en bolsas de basura, de esta manera, se ahorra espacio y, a su vez, se protegen otros artículos y muebles. Recuerda que según vayas haciendo las bolsas, será interesante nombrarlas e identificarlas adecuadamente.

4. No vacíes ciertos cajones: Deja toda la ropa u objetos no pesados dentro de los cajones y limítate a proteger los muebles. Lo que está claro es que esta decisión tiene una doble ventaja: necesitarás muchas menos cajas y, una vez estés en la nueva vivienda, todo lo que tengan dentro será más fácil de localizar.

5. Encárgate primero de las cosas más pesadas: Abordar los muebles más grandes como armarios o electrodomésticos es mucho mejor, pues suele llevar más tiempo. Deja estos objetos más pesados bien visibles para que puedan cargarse antes en el camión de mudanzas.

6. Organiza mudanzas profesionales: Si vas a contratar los servicios de una empresa de mudanzas hazlo con tiempo, puede haber un pico de demanda y que estén a tope de trabajo. Pero ¿dónde conseguir una empresa de mudanza?

Photo by Hiveboxx on Unsplash

Esperamos que estos consejos te ayuden a que no sea muy complicada la hora de realizar tu mudanza.

AA