Convierte tu hogar en un espacio relajante en cinco pasos

Si aún no sientes que has logrado esa satisfacción al llegar a tu casa, aún puedes transformar los espacios y gracias a los tips que hoy nos comparte La Haus Proptech, tienes todo para poner manos a la obra y crear esa magia.

1. El orden. No es aburrido, en verdad, porque ser meticuloso también es sinónimo de ordenar tus ideas, encontrar todo cuando lo necesitas y poder trabajar más rápido. Está comprobado que los espacios limpios y con orden promueven un ambiente de paz. Saca todas tus pertenencias, haz una limpia completa y deshazte de lo que realmente no necesitas; arregla ese mueble que llevas tanto tiempo sin acomodar; despídete de la ropa que llevas años sin utilizar y conserva sólo lo que uses y lo que te haga feliz. ¡Sentirás mucha paz!

Un lugar ordenado invita a la tranquilidad / Especial: Photo by Spacejoy on Unsplash

2. La iluminación. Todo depende qué actividades realices y qué atmósfera quieras lograr. Al rodearte de luces cálidas, puedes conseguir un espacio relajado, acogedor e íntimo; los focos amarillos ahorradores son una excelente opción. Evita las lámparas de techo en tu habitación, son ideales las de piso y dirige los focos hacia el techo para lograr que la luz sea uniforme. Si eres amante de la lectura, necesitas luces de pared flexibles. ¡Las amarás!

Luces y sombras dan ese toque perfecto / Especial: Photo by Patrick Schneider on Unsplash

3. Verde alrededor. Nada más hermoso, sencillo y fresco que darle ese toque natural a tu espacio con las plantas, son un elemento básico en la decoración, que entre muchas de sus funciones, no sólo estéticas, es que ayudan a purificar el oxígeno en un ambiente cerrado, disminuyendo también el estrés. Una planta que te podemos recomendar y que es muy efectiva es la sansevieria.

Poner una planta es un cambio muy sencillo pero elemental / Especial: Photo by Elsa Noblet on Unsplash

4. Un rincón especial. En tu habitación o tu baño, date el tiempo de adaptar un rinconcito de tu hogar que sea sólo para ti. Desde meditar, dar gracias, hacer yoga, tus ejercicios, leer, así como tomarte una copa de vino o tu rico café para inspirarte a seguir creando y tener nuevos proyectos. Eso hará que te sientas más cómodo al estar en tu casa y le podrás seguir dando ese toque personal.

Un libro o mesita puede dar ese toque especial a un rincón de tu casa / Especial: Cortesía

5. Decora a tu gusto. Elige muy bien los colores y la nueva decoración que quieres integrar en tus espacios. Dale un toque hogareño a tus sillones con cobijas y cojines, elige también un bonito tapete que sea cómodo para caminar sin zapatos. Otra de las sugerencias es evitar los colores llamativos en tus paredes o muebles ya que aunque se vean bien, con el tiempo cansan a la vista y se vuelven incómodos.

Dale un toque cálido con el estampado y texturas de cobijas y cojines / Especial: Cortesía Wendi Wei en Pexels

Recuerda que tu templo es tu hogar, el lugar donde pasarás gran parte de tu tiempo, un sitio que habla de ti para recibir a las personas que más amas, donde viven tus hijos, pero también donde vives tú, tu familia, tu mascota y donde se crean momentos únicos. ¡Inspírate!

AA