Cuando llegan las épocas de calor todo lo que podamos hacer para no padecerlo viene bien. El objetivo principal es cuidar de nuestra salud, pero también resulta necesario estar cómodos y no sufrir de transpiración o esa sensación de humedad en todo el cuerpo. Ames o no al calor, estar sofocados no es lo ideal.

Es por este motivo que una de las incógnitas que se presentan ante el calor es cuando debemos salir de casa. La vestimenta que utilizamos siempre ha sido puesta en duda y forma parte de las recomendaciones de algunos organismos que buscan prevenir los golpes de calor. Así es como surgen por lo general dos opciones, blanco o negro.

Vestimenta para el calor

A la hora de pensar en la vestimenta ideal para hacerle frente al calor siempre surge el tema de la reflectividad de la energía radiante que el Mundo recibe del Sol. En este punto, la ciencia explica que los colores oscuros absorben más energía por lo que su temperatura es mayor a la de los colores claros que reflejan esa radiación que les llega, como demostró la revista especializada en tecnología Wired al poner bajo el sol camisetas de distintos colores.

A esto podemos sumar los resultados que evidencia un estudio difundido en The Science Times en donde afirman que el cuerpo también emite calor entonces, quienes visten prendas blancas verán reflejado a este nuevamente hacia sus cuerpos. Sin embargo, la revista Nature destaca en una investigación que los beduinos utilizan por lo general prendas negras y muchas capas a pesar de estar viajando por el desierto. Esto se debe a que el calor que las vestimentas oscuras absorben se termina perdiendo al llegar a las capas interiores que se aíslan por el mismo efecto.

Otros estudios que han abordado el tema del calor en relación al color de la vestimenta que podemos utilizar para contrarrestar su efecto en el cuerpo, prácticamente no llegan a ninguna conclusión. Desde el Instituto Nacional de Estudios Medioambientales en Tsukuba estudiaron la relación entre el calor y el color de la ropa, y llegaron al mismo punto que Wired. Mientras que la especialista en Fisiología especializada en deporte María Hopman abordó el tema con atletas a los que les fue variando el color de sus camisetas y finalmente concluyó que "no importa" el color de la vestimenta que utilicemos frente al calor, dando crédito así a los demás resultados que te hemos compartido en este artículo. Por lo tanto, que nuestra vestimenta sea blanca o negra no tendrá una injerencia puntual en la protección de nuestra salud ante el calor que nos llega del sol.

Con información de SUN.