El unicel (también conocido como poliestireno expandido o foam) es un material muy común en envases desechables para comida, gracias a su bajo costo y su capacidad para conservar el calor. Sin embargo, aunque sea práctico para transportar alimentos, no es seguro utilizarlo en el microondas.

Aunque a simple vista puede parecer inofensivo, calentar comida en recipientes de unicel puede tener consecuencias tanto para tu salud como para el medio ambiente. Aquí te explicamos por qué debes evitarlo.

1.- El unicel no está diseñado para altas temperaturas

El poliestireno es un tipo de plástico que no resiste bien el calor. Cuando se somete a temperaturas elevadas, como las que alcanza un horno de microondas, este material puede derretirse o deformarse. Esto no solo representa un riesgo de accidente, sino que también puede liberar sustancias tóxicas a los alimentos.

2.- Libera químicos potencialmente dañinos

Uno de los compuestos que puede liberar el unicel al calentarse es el estireno, un químico considerado posible carcinógeno por organismos como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Al entrar en contacto con alimentos calientes, especialmente si contienen grasa o son muy ácidos, el estireno puede migrar al contenido del recipiente.

La exposición frecuente a estas sustancias se ha asociado, en estudios, con efectos negativos en el sistema nervioso y hormonal, aunque aún se siguen realizando investigaciones al respecto.

3.- No todos los plásticos son aptos para microondas

Muchos consumidores desconocen que no todos los envases plásticos o de unicel están certificados como seguros para su uso en microondas. Los recipientes diseñados para este fin llevan una etiqueta que indica “microwave safe” o un símbolo con ondas. Si el recipiente no tiene esta indicación, no debe colocarse en el microondas.

4.- Existe riesgo de incendio

En casos extremos, cuando el unicel se expone por mucho tiempo al calor del microondas, puede derretirse hasta el punto de incendiarse, sobre todo si el envase está vacío o con poca comida. Esto representa un peligro para tu aparato y para tu hogar.

5.- Hay alternativas más seguras

En lugar de usar unicel, lo más recomendable es calentar alimentos en recipientes de vidrio, cerámica o plástico etiquetado como apto para microondas. Estos materiales no solo son seguros, sino que también conservan mejor las propiedades del alimento y no representan un riesgo para la salud.

Aunque puede parecer una solución rápida, usar platos de unicel en el microondas representa un riesgo innecesario para tu bienestar. Evita calentar tu comida en este tipo de envases y opta por opciones seguras y reutilizables. Cuidar tu salud empieza con decisiones simples en la rutina diaria, como elegir bien dónde calientas tus alimentos.

