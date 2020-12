Membrillo Cocina, la gran sorpresa

Desde hace poco mas de un año, Membrillo Cocina surgió para dar servicio al hotel casa Bruselas que es, digamos, de donde proviene, mismo que tiene cinco años y que con una ampliación que tuvo lo incorporaron para dar un extra en su servicio, y fue ganando adeptos y comensales asiduos al lugar por sus recetas de autor y su buen servicio. Está enclavado en este corredor del que ya les había platicado hace algunos meses, donde hay una gran oferta y variedad de restaurantes icónicos en la ciudad, donde destaca Membrillo Cocina con su sencillez y su gran aporte a pasarla bien y comer como Dios manda, en un ambiente muy relajado dónde el pet friendly y el comer despacio inunda el lugar al ritmo de una buena charla. Y es que sin dudarlo tienen uno de los mejores patios para desayunar en la ciudad, si lo que buscas es quietud, naturaleza y buena cocina.

Tienen una carta con desayunos, comidas y cenas, con un horario de las 7:30 AM hasta las 22:30 pm, además de muchas ensaladas y sándwiches que se me antojaron para volver. Esta vez estuve ahí para desayunar y les platico: pedimos de entrada unos chilaquiles tatemados $115, se cocinan a base de chiles secos que se asan al comal hasta que quedan muy ennegrecidos, vienen muy bien presentados, de un color rojo muy oscuro casi negro, con un poco de crema y un poco de perejil muy finamente picado, y una gran porción de unos muy buenos chilaquiles con polvo de queso añejo verdaderamente buenos. Los chilaquiles los presentan en tortilla dorada en triángulos, tamaño un poco más que bocado, y su salsa no es picosa, pero es fuerte de sabor, es un poco espesa y bien sazonada, esta muy rica y diferente, los invito a probarla. Les encantará.

Yo pedí el Omelette Rubens $115, viene en una salsa de queso (gouda, parmesano, filadelfia y lyncott) muy bien lograda y de sabor suave pero con mucha personalidad, adornada con ajonjolí negro y cebolla morada, tiene un relleno que contrasta muy bien con la salsa, en donde destaca el tocino, salchicha americana muy especiada y tomate cherry. Es una fiesta al paladar con esta mezcla tan atinada de sabores, por un lado el tocino y su característico sabor y por otro la salsa de queso y el tomate, es bueno lo que sigue.

Por último, tienen un platillo para verdaderos glotones llamado membrillo slam $140 es el típico desayuno americano con dos hot cakes, dos huevos estrellados, dos tiras de tocino y dos salchichas. A nosotros nos gusta el tocino muy dorado y crujiente, por lo que pedimos lo pusieran un poco más a la plancha, cosa que con muy buena actitud hicieron, y es que parte de su promesa de valor es dar los platillos como el cliente los solicite, nada mejor.

¡Sé feliz!

Comida: * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *

Ubicación de Membrillo Cocina

Av. Libertad 1760,

Col. Americana, Guadalajara.

Tel. 33 1362 4776

@Membrillococina