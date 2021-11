Maybelline Sky High, la máscara de pestañas más vendida del 2021

Basta con entrar a la sección de cosméticos en Amazon para encontrar en primer lugar a la máscara para pestañas Maybelline Sky High, posicionada como uno de los productos más vendidos en la plataforma.

El que actualmente continúa como el best seller de Maybelline, fue lanzado a principios del 2021, y rápidamente se convirtió en un producto viral que diversas tiktokers y credoras de contenido expertas en maquillaje recomendaban a sus miles y millones de seguidores en redes sociales. El furor fue tanto, que la ya popular máscara para pestañas se agotó rápidamente en tiendas físicas, pero continuó disponible en diversas plataformas de venta en línea que en la actualidad venden al por mayor.

El diseño de éste rímel, disponible en versión normal y versión a prueba de agua, hace una clara referencia a la máscara para pestañas Lash Paradise de L'Oréal, que también encabeza los listados de las mejores y más populares máscaras para pestañas y cosméticos en general. Ambos, cuyo precio ronda los $200 pesos mexicanos, tienen una evidente inspiración -y son una versión económica- del popular rímel Better Than Sex de la marca Too Faced. Este cosmético cuesta poco más de $500 pesos mexicanos y es en definitiva una de las opciones preferidas por los expertos en maquillaje.

Otros de los cosméticos catalogados como los "más vendidos" en Amazon son el labial "Maybelline Superstay Matte Ink" y el maquillaje en polvo con acabado matte "Fit Me" también de Maybelline.

