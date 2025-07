México es una nación rica en tradiciones, creencias y costumbres ancestrales. Muchas de ellas tienen su origen en las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio, las cuales solían llevar a cabo rituales y ceremonias para invocar lluvias, asegurar buenas cosechas o alejar presencias negativas mediante prácticas como las limpias.

A lo largo del tiempo, estos rituales han evolucionado, pero continúan presentes en la vida cotidiana de muchas personas. Entre ellos, una de las costumbres más conocidas es la “limpia” con hierbas aromáticas, que en muchos casos también incluye el uso de huevos de gallina con el objetivo de absorber energías no deseadas.

Las personas que se dedican a estas prácticas son comúnmente llamadas curanderos. Ellos afirman que el huevo, al ser pasado por el cuerpo, puede captar la energía negativa de una persona. Posteriormente, al romperlo en un vaso con agua, se interpretan elementos como burbujas, filamentos blancos o pequeñas manchas rojizas, los cuales son considerados señales del llamado “mal de ojo”.

No obstante, detrás de estos fenómenos hay explicaciones científicas. El portal de TV Azteca explica que las estructuras que se observan al romper el huevo en agua, similares a hilos o fibras que parecen haber sido “extraídas” del cuerpo, en realidad son ovoalbúmina. Esta es una proteína natural del huevo que, al frotarse contra la piel durante varios minutos, se ve afectada por el calor generado por la fricción. Como resultado, la proteína comienza a alterarse, y al verter el contenido en agua, se manifiestan esas formas alargadas.

Por otro lado, las pequeñas manchas o líneas rojizas que muchos asocian con energías muy pesadas tienen también una razón lógica. Se trata de diminutas hemorragias internas ocurridas durante la formación del huevo dentro del cuerpo de la gallina.

Expertos en el área de la ciencia de los alimentos aseguran que estas señales no significan que el huevo esté contaminado ni que haya absorbido energías negativas. Son condiciones habituales, no representan ningún riesgo y no afectan la calidad del producto para su consumo.

Si bien las limpias forman parte importante del folclore y las creencias populares, los elementos observados en el huevo después del ritual pueden explicarse desde la ciencia. No se trata de hechizos ni de influencias místicas: todo tiene una base natural.

