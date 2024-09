Los mejores alimentos con bajo índice glucémico para prevenir la diabetes

El índice glucémico es una medida que establece la rapidez en la que un alimento puede aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Para establecer esta numeración, es necesario considerar la cantidad y la calidad de los hidratos de carbono que el ingrediente contiene.

La utilidad de conocer el número de índice glucémico de los alimentos ayuda a establecer las comidas que pueden provocar un pico de glucosa después de ingerirlas, con el fin de evitar hiperglucemias. Por otro lado, esta medida también permite repartir mejor la ingesta de azúcares a lo largo del día, de esta forma, la energía también queda mejor distribuida.

Por otro lado, controlar los niveles de glucosa en la sangre por medio de una alimentación adecuada puede evitar fatales enfermedades como la diabetes.

¿Cómo se mide el índice glucémico?

El índice glucémico de los alimentos se mide en una escala que va del 0 al 110.

Bajo: De 0 a 55.

Medio: de 56 a 69.

Alto: de 70 a 110.

Precauciones sobre el índice glucémico

El nivel de índice glucémico de un alimento no se traduce en si es sano o no, es decir que el hecho de que un alimento tenga un índice bajo no indica necesariamente que sea saludable.

Por ejemplo, el plátano es una fruta con un índice glucémico alto, pero esto no debe ocasionar que sea excluido de una dieta, aunque sí moderado. Por otro lado, las pizzas apenas tienen hidratos de carbono en sus componentes, por lo que su índice glucémico es bajo, pero también tiene una alta cantidad de grasas, por lo que no es un alimento que se recomiende consumir con regularidad.

De esta forma, el índice glucémico debe ser tomado como una referencia, pero nunca como una guía para obsesionarse con la cantidad de hidratos de carbono de cada alimento que se ingiere.

Alimentos saludables con índice glucémico bajo

Frutas y verduras

Aguacate

Cebolla

Berenjena

Moras

Cereza

Fresa

Uva

Ciruela

Mango

Kiwi

Zanahoria

Tomate

Legumbres, cereales y frutos secos

Nueces

Avellanas

Guisantes

Pan integral tostado

Arroz integral

Garbanzos

Lácteos

Leche de avena

Yogur con fruta

Leche entera

Requesón

Yogur natural sin azúcar



