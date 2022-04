Los eventos astronómicos del mes de abril

Llegó el cuarto mes del año y con él algunos de los eventos astronómicos menos frecuentes, pues no ocurren mensualmente, como sucede en otras ocasiones. Nos referimos al avistamiento del Cometa C/2021 O, la lluvia de estrellas de las Líridas, la máxima elongación de Mercurio y un Eclipse de Sol parcial.

En estas fechas podrás observarlos.

Cometa C/2021 O3. Una representación artística de este cometa, que será apreciado el 21 ed abril. Pixabay

16 de abril: Luna llena

La Luna llena ocurre cuando se alinea con el Sol en oposición a nuestro planeta, y el 100% de la cara de la Luna está iluminada por el gran astro. Aunque hay algunos meses en que no ocurre así, y sólo alcanza una magnitud de 99,9%, ya que el satélite no se encuentra en línea recta, sino que se inclina en un ángulo de unos 5 grados. Si el plenilunio ocurre cuando la Luna se encuentra por encima o por debajo de la eclíptica, el porcentaje de iluminación disminuye en una pequeña cantidad.

La Luna se “llenará” a las 12:56 horas, ese momento durará tan sólo un instante, ya que el movimiento del satélite nunca cesa de moverse alrededor de la Tierra. Sin embargo, para el ojo humano, parecerá que la Luna se mantiene iluminada en toda su superficie, un día antes o después de tener lugar este fenómeno, pese al que disco lunar brille en un 98%. Durante este evento, existe la posibilidad de apreciar una refracción, cuando el Sol y la Luna Llena son visibles al mismo tiempo.

21 de abril: Cometa C/2021 O3 en perihelio

El Cometa C/2021 O3 se acercará, en su punto más próximo al Sol con las coordenadas: ascensión recta 02h 50m y declinación +3,2 grados. Sin embargo, es muy difícil de apreciar, aún cuando se recurra a un telescopio para observarlo, pues se mueve en una órbita elíptica muy alargada. La importancia de este evento es que es la primera vez que se avistará en el cielo, ya que su descubrimiento es muy reciente. El 1 de agosto del 2002, el sistema Pan-STARRS detectó su presencia. Las personas que habitan en el hemisferio Norte serán quienes tendremos más probabilidad de verlo.

Saturno. Tendrá conjunción con la Luna este 24 de abril. Pixabay

Si bien, su presencia en el firmamento tendrá lugar el 21 de abril, a las 12:00 horas, mantendrá su recorrido hasta finales de abril, momento en el que seguirá su trayectoria a las constelaciones de Aries, Tauro, Perseo y Camelopardalis, hasta principios de mayo. El 22 de ese mes, C/2021 O3 coincidirá con el avistamiento de la Luna en su fase creciente, Mercurio, y los meteoros de las Pléyades, por lo que podrás observar cuatro de los objetos celestres más impresionantes con sólo mirar hacia arriba.

22 y 23 abril: Lluvia de estrellas de las Líridas

Las Líridas son los meteoros que se avistan en el mes de abril, si bien alcanzan su mayor magnitud entre el 22 y 23 de abril, comienzan a visibilizarse desde el 16 y hasta el 25 de este mes. El pico de estas estrellas, como también son llamaras, ocurrirá a las 12:59 horas del 22, momento en el que observarás desde 18 hasta 30 meteoros por hora, apareciendo uno de ellos, cada dos minutos. Sin embargo, habrá un factor que reducirá la aparición de este evento, pues la Luna brillará en un 58,2%, opacando la luminosidad de las Líridas.

Las astrónomas y los astrónomos sugieren que para el año 2276, el número de Líridas sobrepasará los meteoros jamás vistos, al alcanzar una cifra de más de mil estrellas, ¿te lo imaginas?

Conjunciones planetarias

Cuando se produce una conjunción planetaria, dos objetos celestes se encuentran en el cielo, pues comparten una misma longitud; estos pueden ser planetas, estrellas, el Sol o la Luna que se acercan relativamente. Desde la Tierra, los observamos como dos puntos brillantes que se unen en el cielo. En abril, se producirán cuatro conjunciones, que son conocidas también como “sizigia”. En esta ocasión, la mayoría de ella se producirá durante las horas vespertinas, lo que dificultará su apreciación.

24 de abril: La conjunción de la Luna y Saturno será a las 14:55 horas. Saturno pasará a 4,3 grados del Norte lunar.

25 de abril: La conjunción entre Marte y la Luna tendrá lugar a las 16:05 horas. Marte se aproximará a 3,5 grados al norte de la Luna.

25 de abril: Este mismo día, acontecerá una conjunción entre la Luna y Venus, a las 19:51 horas. El acercamiento del planeta más caluroso a la Luna será de 3,5 grados, con inclinación hacia el norte.

27 de abril: Luna y Júpiter se reunirán en el cielo a las 02:26 horas, el planeta se moverá 3,4 grados hacia el norte de la Luna.

29 de abril: Mercurio en máxima elongación este.

La expresión “máxima elongación” hace referencia al momento en el que un planeta y el Sol se aproximan lo más cerca posible.

En esta ocasión será Mercurio quien alcanzará su elongación máxima, ubicándose a 20,6 grados al este del Sol con una magnitud de 0,2.

Este evento astronómico sucederá a las 01:34 horas. Durante su manifestación, la órbita de Mercurio estará más cerca del Sol que la de la Tierra, eso impedirá que la observemos a ratos, ya que se pierde por el brillo del Sol. Aunque tendrás varios días para rastrearlo en el cielo, porque pasan un par de días antes que se separe lo más posible del Sol. Otro de los motivos por los que no debes perdértelo es que este fenómeno ocurre cada tres o cuatro meses y alterna su aparición entre la mañana o la tarde (la próxima vez, ocurrirá durante las horas del día). Esto se debe a la colocación de Mercurio, si se encuentra al este o al oeste del Sol.

Marte. Valdrá la pena verlo en especial este 25 de abril. Pixabay

30 de abril: Luna Nueva y Eclipse parcial de Sol

Esta fase lunar sucede cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta y no podemos observarla durante la noche, pues nos muestra su lado oscuro. El novilunio, como también es llamada, ocurrirá a las 14:29 horas, momento en que el satélite tendrá una magnitud del 0%. Pero, este no es el único acontecimiento que ocurrirá en esta fecha, sino que, por el movimiento de traslación de la Luna, paralelo a la forma en que se alinea la Tierra con el Sol se producirá un eclipse solar, dibujando una argolla llameante entre nuestro planeta y la Luna.