La puntualidad es un valor socialmente apreciado, pero ¿qué revela sobre nuestra personalidad el hecho de llegar siempre antes de la hora establecida? Aunque podría parecer simplemente una buena gestión del tiempo, la psicología sugiere que hay mucho más detrás de este comportamiento.

Las personas que siempre llegan con antelación suelen ser percibidas como responsables, organizadas y confiables. Según la doctora Diana DeLonzor, experta en gestión del tiempo, estas personas tienen un mayor autocontrol y una percepción del tiempo más precisa. Además, tienden a prever posibles problemas y buscan solucionarlos con anticipación, lo que las lleva a actuar con cautela.

No obstante, la especialista señala que esta puntualidad extrema también puede generar cierta intolerancia hacia quienes llegan tarde, percibiendo su comportamiento como una falta de respeto. El psicólogo Oliver Burkeman, autor del libro Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals, plantea que la puntualidad excesiva puede reflejar una necesidad de control.

Llegar antes podría ser una estrategia para manejar la incertidumbre, minimizar riesgos y en algunos casos, complacer a los demás. Además, esta conducta podría estar vinculada con un esfuerzo por alcanzar una eficiencia máxima, reflejando una dificultad para aceptar que el tiempo y las circunstancias no siempre están bajo nuestro control.

DeLonzor sostiene que tanto la puntualidad extrema como la impuntualidad crónica funcionan como hábitos profundamente arraigados, que pueden ser difíciles de cambiar. Estos patrones de comportamiento podrían haberse aprendido durante la infancia o estar influenciados por factores innatos, como nuestra fisiología o psicología.

El profesor de psicología Lawrence T. White menciona que los estudios sobre la relación entre personalidad y puntualidad son limitados y contradictorios. Aunque algunos estudios no encuentran conexión entre los cinco grandes rasgos de personalidad (apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo) y la puntualidad, otros sugieren que el neuroticismo podría influir en este hábito.

Llegar antes de tiempo puede reflejar nuestras creencias y emociones, como el deseo de controlar lo impredecible o valorar el tiempo como un recurso valioso. Sin embargo, no hay una relación directa entre puntualidad y personalidad, ya que cada persona tiene sus propios motivos. Reflexionar sobre las razones detrás de este hábito puede ayudarnos a equilibrar nuestras emociones y conductas sin caer en excesos.

