Libros recomendados: Sí, si es contigo de Calle y Poché

En entrevista para El Informador, ellas nos cuentan acerca del proceso creativo del libro:

“Primero nos sentamos las dos con muchas lluvias de ideas sobre lo que queríamos hacer con el libro, pero cuando llegamos al punto medio que fue hacer una novela basado en situaciones reales que nos han pasado pero que fuera una novela de ficción, ya nos sentamos a escribir, que era algo que nunca habíamos hecho, ya cada una como tal en equipo, fue demasiado emocionante y sanador. Fue una exploración muy divertida".

¿Cómo es la estructura?

"El libro está contado a cuatro voces. Por eso digamos estéticamente tratamos de hacerlo fácil para las personas que lo están leyendo pero son dos personajes que cuentan la historia y cada personaje tiene sus propias hojas, por decirlo así, M son hojas negras y D son las blancas. Además contado a cuatro voces significa que por ejemplo M está contando el presente y pasado, igual con D. Fue un recurso entretenido y divertido, que te conectes mucho con los personajes porque está contado en forma de diario. Hay muchos recursos para que sea un libro muy fácil de leer, visualmente, con las voces nos permite explorar porque es el pensamiento del pasado y el pensamiento del presente, en retrospectiva, lo que piensan tiempo después”.

Escribir fue un proceso divertido y emocionante / Foto: Claudio Jimeno

Esta faceta como escritoras, ¿les dejó algo nuevo?

“Nos dejó felices, emocionadas, el mundo de la escritura es muy lindo y me encanta el hecho de las novelas, de decidir qué hace cada personaje, hay demasiadas cosas. Hay mucha libertad y lo puedes volver una historia muy linda porque el proceso creativo es lo más me gusta. Nos pasó algo muy curioso y es que escribíamos más de la cuenta. Sentíamos que no avanzábamos en temporalidad porque estábamos escribiendo mucho. El problema era cómo resumo eso”.

¿Cómo se sienten de acercar a los jóvenes a la lectura?

“Yo pienso que si éste puede ser el primer libro que enamore a alguien y se acerque a la lectura, maravilloso. Que a veces se olvide la gente que lo escribimos nosotras y le den la oportunidad como libro. Dejamos todo de nosotras en él, que más personas empiecen a leer y que piensen que encontraron el género que les gustaba. Siento que pasa eso, que no han encontrado su género y se cierran a la lectura, tal vez este libro puede ser esa escalera".

Invitan a los jóvenes a que se den la oportunidad de leer / Foto: Claudio Jimeno

¿Qué respuesta han tenido, qué les dice la gente?

“Ha sido muy variado como tocamos temas distintos y los personajes pasan por situaciones muy diferentes la gente se ha identificado por ciertas cosas. Tocar fibras a las personas ha sido lo más valioso”.

¿Cómo programan sus contenido digitales, cómo es un día de trabajo?

“Depende el día, pasa que los días son muy distintos, depende mucho donde estemos. Planeamos, hacemos lluvia de ideas, anotamos, cuando estamos en Colombia, quietas. Básicamente cuando estamos en casa es eso. Luego grabar. Somos como una mini productora solo las dos”.

¿Cómo es la vida diaria, combinada con las redes sociales?

“Hay días como en todo, donde uno se siente con más ganas de compartir cosas y hay otros donde simplemente, no, y tampoco nos obligamos a tener que estar poniendo historias todo el tiempo. Procuramos tener un balance sano”.

Foto: Claudio Jimeno

¿Cómo viven a responsabilidad de tener tantos seguidores?

“Siento que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra audiencia y tratamos siempre de dejar un mensaje positivo. Es lo que queremos comunicar para que se dé a entender correctamente en las redes sociales, lo que tú escribas puede tomarse de muchas formas entonces siempre tratamos de ser muy cuidadosas y publicar lo que sabemos que va a aportar a alguien, nunca tratamos de hacer nada para destruir”.

¿Qué las distingue de otros comunicadores o youtubers?

“Yo siento que desde que iniciamos somos nosotras mismas, aunque suene muy obvio, esa es la clave de cualquier cosa que uno haga en su vida. Resaltar lo que me hace ser yo y la gente ha conectado con eso. Ambas somos muy apasionadas y muy metidas en lo audiovisual. Un sello especial cuanto a edición, el set, todo de muy buena calidad, muy profesional como lo que es”.

Expectativas con el libro

"Sacamos también el audiolibro, fue como volver a darle vida, leerlo en voz alta es otra experiencia para nosotras con nuestras voces y le puedes así poner intención".

