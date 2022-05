Libros recomendados: La casa de las grietas de Krystal Sutherland

Iris Hollow y sus hermanas mayores Grey y Vivi comparten un pasado oscuro y peligroso. En la víspera de un año nuevo, cuando las tres eran unas niñas, desaparecieron en una localidad de Escocia frente a la mirada de sus padres. Un mes después reaparecieron, estaban desnudas a media calle y tenían una cicatriz de media luna en la base de sus gargantas. Nadie fue capaz de decir a dónde fueron o qué les pasó. Ni si quiera ellas mismas, no recuerdan nada.

Cortesía: Editorial Océano de México



Las hermanas experimentaron distintos cambios en su regreso. Sus ojos se volvieron negros, sus cabellos blancos, su piel empezó a tener un olor diferente: Siempre estaban hambrientas, comían mientras dormían, pero nunca aumentaron de peso. A veces se mordían la lengua y las mejillas y amanecían con los labios manchados de sangre.

Los años siguientes ocurrieron una serie de tragedias, entre ellas, el padre de las Hollow se suicidó, al desconfiar y no soportar la transformación de sus hijas.

Diez años después de aquel evento, Iris tiene diecisiete años y es la única que vive con su madre. Grey es una famosa modelo y diseñadora de moda y Vivi toca en una banda de rock. Las tres son extremadamente hermosas y tienen el peligroso encanto de doblegar la voluntad de alguien más. Un día Grey desaparece dejando rastros para que sus hermanas vayan en su búsqueda. Sin embargo, comienzan a ocurrir una serie de sucesos sobrenaturales y se dan cuenta que lo que pasó hace diez años tiene relación con el presente.

La casa de las grietas, es una novela oscura de tres hermanas con muchos secretos. Hay encantamientos de sangre, muertos que entran al mundo de los vivos, grietas que son portales y flores y olores que aparecen sin razón. Un libro que aborda seres sobrenaturales, suspenso y mucha intriga.

Cortesía: Editorial Océano de México

+ de la autora

Krystal Sutherland (Australia 1990) es la autora de Efectos colaterales del amor, novela publicada en más de 20 países y nombrada por la Asociación de Libreros Estadounidenses como uno de los mejores debuts de 2016. Su segunda novela, Una lista casi definitiva de mis peores pesadillas, fue publicada en 2017 y ampliamente elogiada por la crítica. En 2018, Krystal apareció en la lista anual de Forbes «30 Under 30». Su tercera y más reciente novela, La casa de las grietas, ha sido elegida entre las mejores novelas de fantasía del 2021 por la comunidad de lectores de Goodreads y es un éxito de ventas de The New York Times.

