Libros recomendados: Con toda la furia de Courtney Summers

Romy aparece herida a un costado de la carretera y no recuerda nada. Aunque no fue la única chica desaparecida, ella sí tiene la oportunidad de volver a casa pero ante la necesidad de descubrir al culpable, de la presión de poder recordar y a pesar de ser una víctima, la gente la rechaza porque parecen no perdonarle que la otra chica no aparezca.

En la lectura se exploran los prejuicios sociales, cargados de dolor, hacia las víctimas que se animan a alzar la voz y que buscan justicia.

Su narrativa es un grito de justicia, convirtiéndose en un misterio apasionante, que además puede ser una lección de aprendizaje no sólo para las chicas, sino para cualquier víctima.

La violencia de género es otro de sus ejes centrales, así como dar una crítica a la sociedad a través de un crimen del que todos se sienten capaces de opinar. Trata de manera directa el feminicidio y el rol que toman las víctimas.

La trama se va tejiendo en cada capítulo, entendiendo qué viven los personajes, sus confusiones, sus miedos, lo que van sintiendo y el lector va de la mano. Los recursos del tiempo entre el pasado y el ahora, hacen conectar los hechos para descubrir qué sucedió.

Si te encanta el suspenso, el terror y los crímenes, es una historia para ti con un mensaje fuerte y poderoso.

Courtney Summers es originaria nació en Ontario, Canadá, en 1986. Su vida literaria comenzó con éxito, ya que a los 18 años publicó Cracked Up to Be, su primera novela y de la que además ganó el premio CYBIL a la literatura juvenil en 2009. Escribió cuatro novelas multipremiadas, entre ellas un best seller instantáneo de The New York Times, Sadie, también publicada por VR YA. En sus obras destacan protagonistas irreverentes, fueres y complejas, dándole toda la fuerza a sus historias. Otros de sus títulos con This is Not a Test y All the Rage.

Páginas: 312.

Colección: Ficción juvenil.

Género: Policiaco, drama, realismo.

Sugerencia de lectra: 16+

