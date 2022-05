En esta ocasión, la recomendación en los libros recomendados es el título Vidas de los estoicos de la Editorial Océano, escrito por Ryan Holiday y Stephen Hanselman.

Con el subtítulo El arte de vivir, de Zenón a Marco Aurelio, Vidas de los estoicos repasa las biografías de sus más grandes pensadores y explica por qué su legado pervive hasta hoy en día.

Vidas de los estoicos de Ryan Holiday y Stehen Hanselman. ESPECIAL/EDITORIAL OCÉANO.

Es el relato de cómo fue la existencia de los más grandes estoicos que vivieron entre el año 535 antes de Cristo hasta 200 años después de su nacimiento. Más allá de sus semblanzas, la obra retrata cómo sus ideas se pueden llevar a la acción en la actualidad. El estoicismo es un ejercicio para llegar a ser mejores personas, basado en cuatro virtudes: Valor, moderación, justicia y sabiduría.

Las Vidas de los estoicos no solo son un ejemplo sobre el arte de vivir, también dejan aprendizajes sobre la muerte. El abanico de historias es amplio en 500 años de historia. Se trata de hombres que tuvieron diferentes posiciones sociales y ocupaciones. Hay estoicos que fueron esclavos o pobres, unos eran ambiciosos y otros tuvieron poder. Hay atletas, artistas, padres, comerciantes, generales, predicadores e indigentes.

Ellos encontraron caminos para alcanzar el ideal que todos los seres humanos persiguen: Iluminar la propia vida. Tener autocontrol de las emociones y pensamientos, hallar la tranquilidad, darle un propósito y un sentido a la existencia, ser felices. Saber cómo vivir.

Ilumínate con algunos de los preceptos y ejemplos que legaron: Zenón el profeta, Diógenes el diplomático, Cicerón el compañero de viaje, Séneca el luchador, Antípatro el ético, Porcia Catón la mujer de hierro, Cornuto el común, Trásea el temerario, Musofio Rufo el inquebrantable y Marco Aurelio el rey filósofo, entre otros.

Acerca de los escritores

Ryan Holiday es un escritor, mercadólogo y empresario interesado en el desarrollo personal y empresarial. Es editor de medios del New York Observer y ha colaborado en publicaciones como Forbes y The Huffington Post. Es autor de Confía en mí, estoy mintiendo y Un best seller para toda la vida, y coautor de Estoicismo cotidiano.

Mientras Stephen Hanselman ha trabajado por más de treinta años en el mundo editorial, como librero, editor y agente. Tiene una maestría por la Harvard Divinity School.

Con información de Editorial Océano de México.

