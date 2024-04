Lenguajes del amor: ¿cómo demuestro y cómo recibo amor en mi relación?

Desde siempre, el tema del amor ha sido de gran interés para las personas, y, al intentar explicarlo nos vemos inmersos en una serie de dudas, ya que, las representaciones de lo que es el amor son diversas y subjetivas, es decir, las personas lo pueden explicar y expresar de distintas formas.

Pero entonces, ¿qué es el amor?

La Real Academia Española define al amor como: "Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear".

Entonces, podemos decir que el amor es una construcción social, cultural y política, por lo tanto requiere un papel activo y no pasivo de las personas, ya que se puede deconstruir, reformar, transformar y cambiar.

No todas las personas expresamos el amor de la misma forma, y por eso, cuando hablamos de relaciones sentimentales, se vuelve importante conocer de qué formas damos y recibimos amor, eso, además de ayudarnos a tener una comunicación asertiva, propiciar la intimidad emocional y saber cómo podemos hacer sentir amada a nuestra pareja, evitará los problemas o malentendidos de "no sentirnos queridos", si no, brindar la oportunidad de comunicar el cómo nos gusta ser amados.

No te pierdas: Comunicación efectiva, clave para una relación sana en pareja

ESPECIAL/Foto de Tyler Nix en Unsplash

¿Cuáles son los cinco lenguajes del amor y en qué consisten?

Según el autor Gary Chapman son 5 los lenguajes con los que las personas buscamos demostrar amor y/o sentirlo. Si bien, no necesariamente es sólo uno con el que te puedas sentir identificado, algunos de ellos si los sentiras en mayor medida. Esto dependerá también de nuestros estilos de crianza, introspección, personalidad y preferencias.

1. Palabras de afirmación

Uno de los lenguajes del amor consiste en dar palabras que edifiquen a la persona, esos recordatorios a través de palabras de amor y aprecio que se tiene hacia acciones, actividades y/o a la pareja misma:

Qué bonita luces con ese vestido.

Gracias por esforzarte en las tareas de la casa.

Te ves muy guapo con ese nuevo corte de cabello.

Te quiero y estoy agradecido por la relación que tenemos.

Recibir palabras bondadosas y amables que estimulan y dan seguridad a la pareja, motivará a que el canal de comunicación sea abierto.

2. Tiempo de calidad

Otro de los lenguajes del amor consiste en abrir y propiciar espacios dedicados exlusivamente para la persona, ya que, por las actividades externas a la relación como el trabajo, escuela, etc, nos olvidamos de dar esos momentos para la pareja, lo que podría provocar la sensación de "no ser importante", puedes:

Ir de paseo con esa persona.

Hacer un viaje corto.

Ir a comer juntos.

Destinar tiempo para hablar sobre ustedes en algún momento del día.

Aprender a escuchar y conversar.

Las actividades para este lenguaje necesitan tener el factor calidad, es decir, exclusivo para ese momento, evita usar tu celular o atender otros asuntos.

3.Dar regalos

Un detalle material, por más pequeño que sea tiene un mensaje consigo "me acordé de ti" o "estaba pensando en ti", ya sea porque a la persona le gusta, porque saliste de viaje y querías traer un recuerdo, etc. Las personas que reciben ese regalo reciben también ese mensaje amoroso y de ser significativas en tu vida.

4. Actos de servicio

Existen personas que se sentirán amadas si reciben actos de servicio, estas actitudes serviciales se traducen a la importancia del bienestar de la pareja:

Pasar por él al trabajo.

Tener lista la comida para cuando regrese de su jornada laboral.

Apoyarla en algún proyecto académico.

Cuidar a su mascota.

Estos actos de cuidado pueden reforzar la idea de preocupación y apoyo por la pareja.

5. Contacto físico

Este lenguaje del amor consiste en tener acercamientos corporales con tu pareja, esos afectos físicos que hacen que la persona se sienta valorada:

Abrazos.

Besos.

Tomarse de la mano.

Masajes corporales.

A través de este lenguaje (consensuado), la pareja puede sentirse amada y deseada por su pareja, mitigando las inseguridades.

Es de gran utilidad conocer el lenguaje del amor que predomina en tu pareja, ¿qué la hace sentir amada?, si no lo sabes, pregúntale. Eso podrá guiarte en las formas en las que puedes demostrarle lo que significa para ti. Pero, no olvides descubrir cuál es tú lenguaje del amor, ¿qué te hace sentir amado? y expresarlo. En una relación es importante dedicarse tiempo para cubrir sus necesidades emocionales y construir puentes de amor, respeto y comunicación.



Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC