Lecciones de Sylvie en la segunda temporada de Emily in Paris

Si ya vieron la segunda temporada de Emily in Paris estoy segura de que concordaran que la persona con mejor estilo (aparte de Camille), fue Sylvie Grateau. Aparte de su gran estilo, nos enseña algo más importante, que el estilo no tiene edad.

Tal como podemos ver en la serie, Sylvie no deja de ser glamurosa y tampoco deja de explorar amores por su edad.

En un episodio de la serie podemos ver como una mesera le pregunta que si es la mama del joven con el que va, y ella con confianza lo besa y le responde que es su amante. Ella no se deja intimidar por tener un novio que es años mayor, al contrario, ella lo abraza. Mucho más que lecciones de estilo, también nos da lecciones de vida.

Muchas veces la gente dice que las mujeres de cierta edad deben vestir de cierta forma o llevar el cabello de cierta forma, cuando en realidad, es una discriminación silenciosa. ‘Una mujer de edad mayor significa más sabiduría y aprecio de la vida, tenemos que dejar de pensar que por llegar a cierta edad ya no se puede ser relevante o intrépida.

Hoy en dia las mujeres cuidamos más nuestros hábitos, nuestra alimentación y nuestro cuerpo, lo cual nos hace envejecer con mejor salud y calidad de vida.

Tenemos que dejar a un lado el estigma de que una mujer con más de 50 años nos asusta al mostrarse sensual y libre.

Al paso de los años,lo que viene es la comodidad en tu propia piel, y eso es lo más sagrado. En esta temporada podemos ver a Sylvie más empoderada, con unos vestidos de impacto que siguen demostrando que la edad no tiene nada que ver con la belleza o con dejarse caer.

Crecer no significa dejar de cuidarse o dejar de hacer las cosas que más te gustan o no poder vestirte como tú quieras. Los años traen más seguridad y autoconocimiento.

La verdadera belleza viene desde adentro y se manifiesta en el exterior.

