Las Vegas, más allá de la vida nocturna

Sin duda la ciudad que nunca duerme es Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. La metrópoli es famosa por su vida nocturna, sus casinos, sus apuestas y sus máquinas de juegos disponibles en todos los hoteles. Pero no hay que dejarse llevar por la primera impresión de que este destino sólo es para el turismo adulto en pareja o amigos, también es una ciudad muy familiar que ofrece actividades lúdicas y deportivas.

EL INFORMADOR estuvo unos días en esta vertiginosa ciudad y pudo constatar las distintas amenidades que ofrece más allá de la impresionante vida nocturna. Por ejemplo, si se busca ir de compras, no hay nada mejor que acudir a Las Vegas, la metrópoli tiene centros comerciales impresionantes donde los outlets son frecuentados por sus diversas ofertas.

Miracle Mile Shops. Es un centro comercial con más de 140 tiendas y 15 restaurantes. ESPECIAL

Si estás interesado en acudir a Las Vegas y comprarte indumentaria, te recomendamos llevar una maleta vacía sólo para esta actividad, pues una vez estando en las plazas comerciales, la tentación será mucha. Simon Premium Outlets North es un lugar increíble donde hay importantes descuentos, es un outlet muy extenso donde podrás pasar horas recorriendo todas y cada una de sus tiendas.

En el corazón de Las Vegas, el Strip, en el área más transitada por los paseantes, está el centro comercial Miracle Mile Shops, donde hay casinos, amenidades y restaurantes espectaculares como Cabo Wabo. La arquitectura de este centro comercial es muy vanguardista y siguen adecuándolo para que la experiencia del visitante sea de lo mejor.

High Roller. Esta atracción tiene una altura de más de 160 metros. ESPECIAL

Desde las alturas y la realidad virtual

Si quieres tener una vista amplia de Las Vegas, debes subirte a la High Roller Observation Wheel, tiene una altura de más de 160 metros, donde puedes ver los hoteles que hay alrededor, el Strip y también ver a la distancia la construcción del foro MSG Sphere, en Las Vegas, el cual tiene forma de una enorme esfera; hasta el momento se sabe que este recinto será inaugurado con un concierto de la banda de rock U2.

Subirte a la High Roller no te causa vértigo, cuenta con 28 cabinas esféricas con aire acondicionado donde cada uno tiene capacidad para 40 invitados y ofrecen ventanas de vidrio del piso al techo para vistas increíbles de 360 grados.

FlyOver Las Vegas es una atracción inmersiva que te va a encantar. En esta experiencia EL INFORMADOR pudo conocer la magia de Islandia a través de un recorrido virtual que te hace sentir que estás dentro con una vista panorámica donde puedes sentir la brisa y la adrenalina de los paisajes más imponentes. Cuenta con las proyecciones de: “Wonders of the American West”, “Iceland” y “Windborne-Call of the Canadian Rockies”.

Si te gusta vivir experiencias inusuales, extrañas y hasta de otro planeta, Área 15 es una gran opción. Inaugurada a finales de 2020, es un distrito artístico y de ocio con instalaciones artísticas monumentales y numerosas atracciones inmersivas. Se encuentra a 10 minutos del Strip. Área 15 Arena es un espacio de 32 mil pies cuadrados para eventos y espectáculos en vivo, que cuenta con un sistema de iluminación y sonido de última generación. Tiene atracciones como “Wink World”, “Emporium Arcade Bar”, “Lost Spirits Distillery”, “Virtualis VR”, “Dueling Axes” y “Birdly”.

Área 15. Distrito artístico y de ocio con numerosas atracciones inmersivas. ESPECIAL

También está Omega Mart, es la segunda experiencia interactiva del innovador colectivo de arte Meow Wolf de Santa Fe que presenta obras increíbles de artistas internacionales. La travesía ofrece mundos surrealistas, narraciones inmersivas, portales secretos y paisajes inesperados más allá de la fachada de un supermercado extraordinario donde se “comercializan” artículos que jamás creerías.

También está Illuminarium, el cual fue inaugurado el 15 de abril de 2022. Si quieres sentir que estás en el espacio, no hay mejor lugar que éste. Es una experiencia cinematográfica a un lado del complejo de Área 15. Tiene tecnología de punta, que incluye la proyección láser más avanzada del mundo. Te transporta a experiencias extraordinarias como un safari, el fondo del océano, el universo celeste y más.

Finalmente, si deseas poner a prueba tus habilidades de investigador privado. Te recomendamos acudir a Paniq Escape Room Las Vegas, esta es la marca de salas de escape más confiables y divertidas en todo el mundo. Sus rompecabezas de alta tecnología mantendrán cautivados incluso a los jugadores más experimentados.

La casa de los Raiders, el Allegiant Stadium. EL INFORMADOR/E. Esparza

¿Eres amante del deporte?

En Las Vegas también puedes vivir gratas experiencias en torno a los deportes, actualmente están trabajando en obras viales porque la Fórmula 1 regresa a esta imponente metrópoli, con un circuito de vanguardia al nivel de los mejores del mundo. Y es que tras 40 años de no estar presente en “La Ciudad del Pecado”, se están haciendo todos los preparativos y adecuaciones necesarias para que los amantes del automovilismo vivan la magia de la velocidad del 16 al 18 de noviembre del 2023.

Si te gustan los deportes donde puedas convivir con tu familia, pareja o amigos, hay un espacio ideal, se llama Topgolf. Este es un lugar de entretenimiento de cuatro niveles con juegos de golf interactivos. Las instalaciones son de última generación con áreas generales y VIP donde la experiencia es más privada, también hay una alberca para pasar la tarde calurosa y el menú es exquisito.

Topgolf cuenta con una instalación de 105 mil pies cuadrados con 108 bahías de práctica, cuatro niveles, una terraza en la azotea, piscina, un restaurante y bar, espacios privados para eventos y más.

Cada bahía está equipada con pelotas de golf con microchip que registran los tiros y las puntuaciones de los jugadores, y permiten recibir retroalimentación en tiempo real sobre la precisión y la distancia de cada tiro. Topgolf está abierto todos los días de 10:00 a 01:00 de la mañana de domingo a jueves, y de 10:00 a 02:00 de la mañana los viernes y sábados. Los precios comienzan en 30 dólares por hora para una bahía estándar durante las horas no pico, y pueden llegar hasta 105 dólares por hora para una bahía VIP durante las horas pico.

Topgolf. Este es un lugar de entretenimiento de cuatro niveles con juegos de golf interactivos. EL INFORMADOR/E. Esparza

Si eres aficionado del futbol americano, no puedes dejar de visitar el estadio de los Raiders: el Allegiant Stadium, el cual será la sede del encuentro final de la edición 2024 del Super Bowl en febrero próximo. Acudir a este inmueble te ofrece sensaciones extraordinarias, es un complejo de última tecnología con distintas áreas generales, privadas y VIP que terminen acceder a una experiencia única mientras disfrutas de los partidos.

El Allegiant Stadium tiene una gran galería de arte con cuadros y obras de gran belleza en alusión al futbol americano y la historia del equipo y los personajes más importantes de los Raiders y la NFL. Además de conservar los trofeos del equipo de casa. Su área de campo es espectacular, bien cuidada y con la mejor visión que puedas imaginarte.

El estadio fue inaugurado oficialmente el 21 de agosto de 2020 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 65 mil espectadores. También acoge otros eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo conciertos y partidos de futbol profesional. Su construcción tuvo un costo de alrededor de 1.9 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los estadios más costosos y con la más alta tecnología. El estadio tiene una superficie total de 1.75 millones de pies cuadrados, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la NFL. Puede acomodar hasta 72 mil personas para otros eventos, como conciertos.