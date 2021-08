La zurdera, una lucha contra los prejuicios

Aunque por muchos años ser zurdo se consideró como un problema de salud, que incluso derivó en prácticas de corrección para que la gente tuviera a la mano derecha como miembro principal en la manipulación de objetos y especialmente en la escritura, cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del zurdo o la zurdera, fecha que desde 1967 ha visibilizado que esta condición es totalmente normal y no debe ser juzgada o motivante a la discriminación.

Se estima que una de cada 10 personas es zurda y conforme se han expandido los festejos y conmemoraciones del Día Internacional de la Zurdera, esta jornada también ha visibilizado sobre las necesidades y características particulares que este sector de la población enfrenta, pues la mayoría de las actividades y objetos de uso y costumbre cotidiano suelen estar enfocadas a personas diestras, es decir, quienes por cultura y/o naturaleza maniobran preferentemente con la mano o pie derecho.

La asociación Left Handers International fue clave en el posicionamiento y respeto hacia las personas zurdas, teniendo a la ciudad de Londres como epicentro de esta lucha que se ha globalizado, incluso, en México el movimiento llegó a la par detonando que esta causa se popularizada con gran respaldo en América Latina.

Dean RR. Campbell, fundador de Left Handers International, explicó que seleccionar al día 13 también tenía un objetivo en común, pues esta fecha solía asociarse entonces con más fuerza a la mala suerte y sus derivadas supersticiones, situación que era similar en los zurdos, quienes eran considerados como algo anormal y vistos desde el prejuicio.

Si bien la zurdera es más notoria al momento de escribir, las organizaciones internaciones progresivamente pusieron sobre la mesa otros desafíos que esta población ha enfrentado en otras actividades tan cotidianas como la cocina, el arte, la manipulación de instrumentos musicales, prácticas deportivas, manejar y hasta abrir una puerta.

Aunque pudiera pensarse que adaptarse a la manipulación de objetos o actividades es cuestión de práctica ya sea con la mano izquierda o derecha, lo cierto es que algunas de estas situaciones que son tan cotidianas también pueden representar riesgos para los zurdos si no cuentan con artículos adaptados, tan solo hay que pensar en el riesgo que presenta el no contar con unas tijeras adecuadas en sus anillos de agarre o en la palanca de velocidades de un automóvil, no es solo cuestión de práctica.

Una lucha respetada

Tras el movimiento que emprendió inicialmente la asociación Left Handers International, uno de los actos más significativos fue la apertura de la primera tienda “Anything Left-Handed”, que comenzó a especializarse en artículos y hasta ropa diseñada exclusivamente para personas zurdas, iniciativa que se ha replicado con éxito por todo el mundo y que incluso ha formado parte de la cultura popular cuando se posicionó a “Ned Flanders”, de la serie animada “Los Simpsons”, como uno de los zurdos más famosos del mundo y que también tiene su tienda especializada para los zurdos en esta narrativa.

Aunque la palabra “zurdo” deriva de la palabra anglosajona “lyft”, que significa “débil” o “roto”, este origen ya dista por completo de las características reales de los zurdos, pues estudios científicos han demostrado que las capacidades cognitivas de alguien con zurdera, en coordinación, razonamiento y aprendizaje, son igual de competentes a las de la población diestra.

Entre los estudios, han destacado datos sobre las conexiones cerebrales de los zurdos, que indican que suelen tener mayor capacidad para realizar actividades con rapidez y que también son más sensibles a diversos estímulos físicos y de razonamiento.

Otras curiosidades que han revelado los estudios a lo largo de los años, es que las personas zurdas tienen mayor capacidad de aprender a manejarse con la mano derecha, por ejemplo en la escritura, a diferencia de las dificultades y tiempo que le tomaría a una persona diestra a desarrollar sus actividades cotidianas dando preferencia a la mano izquierda. El reto es igual para diestros y zurdos.

Algunos zurdos famosos son Barack Obama (en la foto), Paul McCartney, Bill Gates o Leonardo Da Vinci. ESPECIAL

Los zurdos más famosos

Conforme los prejuicios han quedado en el paso y se han difundido con mayor fuerza la valía que también tienen los zurdos, en el mundo público también han resaltado personalidades que se han caracterizado por su zurdera, situación que no les ha impedido en absoluto destacar en sus trincheras, e incluso, ha sido un valor extra para posicionarse o resaltar, como ocurrió con el astro argentino Diego Armando Maradona o Leo Messi.

Otros famosos que integrados a la lista de personalidades zurdas con el científico Albert Einstein, el músico Paul McCartney de The Beatles, la científica Marie Curie, la cantante Annie Lennox de Eurythmics, el artista e inventor Leonardo Da Vinci, el expresidente estadounidense Barack Obama, el empresario y desarrollador tecnológico Bill Gates, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, así como los actores Angelina Jolie, Brad Pitt, Bruce Willis, Nicole Kidman, Whoopi Goldberg, Julia Roberts y Demi Moore, por ejemplo.

El guitarrista Jimi Hendrix es otro ejemplo de cómo su talento se vio impactado por su zurdera natural, y aunque se sabe que su padre trató de “corregirlo” para que fuera diestro, la maestría de Hendrix en la música tuvo señas particulares, pues el músico si bien aprendió a tocar con la mano derecha, también decidió adaptar su guitarra a su esencia zurda cambiando la cejilla y el orden de las cuerdas, algo que los distinguió en diversos momentos durante sus conciertos.

¿Cómo puedes ayudar?

A través de las web www.anythinglefthanded.co.uk y www.lefthandersday.com puedes encontrar artículos informativos sobre las características y actividades de la población zurda, además que podrás encontrar guías y referencias de expertos que podrán dar una orientación sobre cómo actuar si tus hijos son zurdos, cómo adaptar funciones, objetos cotidianos y áreas de tu casa para facilitar el desarrollo de una persona zurda sin necesidad de querer “corregirlo”.

Anything Left-Handed. Es la primera tienda especializada en productos para personas zurdas, la cual se fundó en 1968. ESPECIAL

