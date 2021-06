La nostalgia de las Tortugas Ninja

Con 18 meses en el radar, y habiendo superado la pandemia. Las ahogadas mutantes siguen dando de qué hablar. Atendido por esta pareja que goza su trabajo y que atiende directamente, las ahogadas mutantes son una nueva expresión a este tradicional lonche bañado tan jalisciense. Su local es muy agradable, con una decoración que me recuerda la casa de todos nuestros abuelos y mucha vegetación.

Ellos, además de ofrecer la torta tradicional, llamada “Splinter” $62, tienen otras tres con algunas variantes, pero todas con los nombres de Las Tortugas Ninja.

La Rafael $62 que es bañada mitad en salsa verde y mitad en salsa roja, La Leonardo $96 de camarón bañada en salsa verde y acompañada con un caldito de camarón y por último La Donatello $62 es la tradicional pero bañada con su salsa verde.

Tienen tres salsas: la verde, a base de tomatillo crudo, cilantro, cebolla y especies. Es muy fresca y un poco dulce. La roja, a base de chile morita que se asemeja un poco a la salsa de barbacoa y la sirven muy caliente y la picosa a base de chile de árbol Yahualica. Ofrecen cuatro opciones de proteína: maciza, lengua, buche y camarón.

Inicié con una Rafael, a sugerencia de la amable dueña del lugar; me comentó que es la que más se vende y pues a donde fueras… Ésta es la que tiene dos salsas, verde y roja, la pedí con las salsas aparte para yo bañarla a mi gusto; llegó una mitad de bolillo grande, con una costra bien dorada y crujiente con la carne no picada como comúnmente la encontramos en este platillo, sino rebanada tipo jamón, pero poco más grueso. El buche en tiritas finas, yo no había tenido la oportunidad de probarlo así y me gustó mucho más de lo que comúnmente me gusta, a veces tiende a ser chiclosa pero, con este corte es mucho más gentil al bocado. De sus salsas, ambas me gustaron pero, más la roja porque la verde se me hizo un poco dulce, que claro, con el cerdo lo dulce va muy bien, pero lo salado es definitivamente lo mío. Su salsa picosa, roja de ahogada, es muy buena, tiene una ligera consistencia espesa y te la ofrecen en un pequeño refractario con una cucharita como para ponerle de a poquito, pero yo la serví directo y me la acabé, de gran picor y sabor.

Los tacos dorados son una delicia, tienen de frijol con elote y de requesón con poblano ambos $14 con carne $24. Son una delicia, el primero viene con tortilla de maíz azul y el de requesón con tortilla de maíz blanco. Son fritos al momento, parecen más que tacos una pequeña quesadilla, de esas que tanto extraño del Tianguis del Sol cuando iba en mi adolescencia. Son una verdadera joya, si lo pides con carne estos vienen con una rebanada que lo cubre, pero no son tan generosos como hubiera deseado.

¡Sé feliz!

Toma nota

Las Tortugas Ninja: ahogadas, adolescentes, mutantes

D. Prisciliano Sánchez #1037, Col Americana.

H. De 9:00 am a 5:00 pm, cierran los lunes.

Comida: * * * *

Lugar: * * * *

Ambiente: * * * *