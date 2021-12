La crisis de los 30, los niños de los noventas ya no estamos tan chiquitos

Si naciste en los noventa esta fecha no suena tan lejana, pero la mayoría de nosotros ya estamos cerca de los 30 o ya los cumplimos y muchos de los miembros de esta generación estamos atravesando ya por una etapa rara llena de sentimientos que no tienen explicación o eso creemos.

El ser humano a lo largo de su vida sufre diferentes tipos de crisis de edad a las que nos debemos de enfrentar; cuando dejas de ser un niño, pero aún no eres un adolescente, cuando llegas a los 50 y no sabes si todo lo que has hecho con tu vida te tiene satisfecho; en fin son tantas, para la que nos atañe en esta nota es por la que muchos de nosotros estamos atravesando.

[UNSPLASH/JOSHUA RAWSON

Oliver Robinson en un estudio realizado en el año 2011, nos explica por qué nos sentimos de esta manera.

Cuando nos acercamos a los 30 años de la OMS deja de considerarnos como jóvenes desde ahí la responsabilidad de ser y parecer adultos ante la sociedad, al irsé acercando este número va creciendo la presión por demostrar los éxitos profesionales, económicos y románticos.

Al acercarnos a este número comenzamos a sentir un poco de depresión, ansiedad, tristeza y reflexionamos y las decisiones tomadas hasta el momento han sido las correctas, agregamos a esto que podemos estar al pendiente de la vida de otros en redes sociales, también empezamos a comparar, ya estamos casados, tenemos una casa, hemos sido exitosos económicamente.

El sentimiento es abrumador, definitivamente mucha gente puede sentirse bastante agobiada por él y hasta sentir pánico de que llegue el día de ese cumpleaños, pero es un sentimiento hasta cierto punto normal, ya que los seres humanos siempre nos estamos cuestionando respecto a nuestras vidas y lo que hacemos con ella, somos constantemente insatisfechos.

UNSPLASH/EMILY MORTER

La realidad es que no tiene solución médica o existe medicamento que nos exente de pasar por esto; todos sea cual sea nuestra realidad pasamos por este momento, ya sea breve o durar un tiempo más prolongado.

Lo que no debemos de permitir es que este emocion nos lleve a hacer cosas tontas o tomar decisiones no inteligentes.

Siempre tenemos derecho a hacer cambios en nuestra vida, sin embargo cambios que están justificados porque en realidad así lo queremos no por un impulso pasajero. Si tú sientes el verdadero deseo de reinventar tu vida al llegar a los treinta está bien, y es válido.

UNSPLASH/PRISCILLA DUPREE

Cambia de carrera, reevalúa tu religión, tu relación o toma decisiones que llevas mucho tiempo meditando. Los bienes materiales nunca serán suficientes a los ojos de la sociedad, pero definitivamente al único que tienes que tener satisfecho es a ti mismo.

Explora cosas nuevas que te hagan sentir bien, vigoroso, alegre, y que convivan con esta bella crisis al final solo estamos creciendo y eso es inevitable.

