La NASA alerta sobre dos asteroides masivos que se acercan a la Tierra

Recientemente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), advirtió sobre el acercamiento de dos asteroides masivos que pasarán alrededor de la Tierra el jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2024.

Según se sabe, uno de ellos tiene aproximadamente el tamaño de un autobús y pasará a 1.3 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que el otro alcanza dimensiones comparables a la de un avión y se acercará a 1.49 millones de kilómetros de nuestro planeta.

La NASA se encarga de monitorear constantemente este tipo de fenómenos para asegurar que no representen algún peligro mayor para la Tierra. De hecho, los asteroides masivos que mencionamos se denominan NEOs (Objetos Cercanos a la Tierra, por sus siglas en inglés), y son vigilados constantemente por los astrónomos y científicos de la institución, con las herramientas necesarias que permiten calcular su tamaño y la fecha exacta de su paso por la Tierra.

No obstante, se ha confirmado que los asteroides no representan un riesgo para nuestro planeta, ya que pasarán relativamente lejos de nosotros. Aunque este es un hecho que puede parecer alarmante, es importante recordar que es un evento que ya estaba previsto por los científicos desde hace mucho y no hay motivo para perder la calma.

Otro evento interesante es que, además de la alerta sobre los asteroides, la NASA también advirtió sobre un fenómeno astronómico curioso. La Tierra ahora cuenta con una “miniluna”, es decir, un asteroide que viene del cinturón de Arjuna y se encuentra orbitando nuestro planeta temporalmente.

Dicho asteroide es aproximadamente del tamaño de un autobús, por lo que es muy pequeño para ser observado con telescopios u otros equipos de aficionados. Únicamente será visible por medio de dispositivos profesionales en centros de investigación astronómica entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre de 2024.

