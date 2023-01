La Met Gala y sus temas en los últimos años

Aunque no se trata de una retrospectiva, en esta ocasión la idea es plantear en la conversación los bocetos del Káiser de la moda con las creaciones terminadas de las cinco casas que abarcan su trayectoria, desde Balmain, Patou, Chloé, Fendi, y Chanel.

2022 Winnie Harlow (Evan Agostini). /Invision/AP

Pero ¿Por qué cada año es tendencia en internet el tema central de la Met Gala? Tal vez, porque no solo es uno de los eventos que reune a las celebridades más grandes del año, también es la más grande presentación del arte en la moda.

2022 Rosalia Evan Agostini/Invision/AP

Desde 1995, año en que Anna Wintour se convirtió en la presidenta del evento, éste ha cubierto desde creencias sobrenaturales, superhéroes y retrospectivas de diseñadores, como en 2012 con el “Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations”; en 2008, la “Superheroes: Fashion and Fantasy”; o en 2005 con “The House of Chanel”. Presentaciones, diseños, conceptos, guiños y temáticas que no solo establecen un discurso desde el estilo estético sino también desde las zonas sociales, culturales y hasta ideológicas que domina la misma estética en las sociedades del planeta.

2022 Blake Lively y Ryan Reynolds ANGELA WEISS / AFP

A continuación repasamos los conceptos que han definido la Met Gala en los últimos años.

2016

El “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” fue un viaje al futuro en un look apoyado por la tecnología más vanguardista.

Hablamos de diseños con luz incorporada o prendas confeccionadas con plástico reciclado. De acuerdo con la misma revista Vogue, este año el concepto se empleó para explorar el contraste entre la moda hecha a mano con la intervención de maquinaria.

2016 Sarah Jessica Parker Charles Sykes/Invision/AP

2017

Oriente se hizo presentó en la pasarela de la Gala Met con un homenaje a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo.

Por ejemplo, Rihanna y Caroline Kennedy, lucieron piezas originales, mientras que otros la refirieron a través de otros diseñadores, mientras que Katy Perry y Pharrell Williams presidieron la noche del “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”.

2017 Janelle Monae Evan Agostini/Invision/AP

2018

El “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” contó con una temática de elementos sacros: artefactos y objetos enviados directamente desde el Vaticano.

2018 Rihanna AP/ Jordan Strauss

2019

El tema de ese construyó a partir del ensayo seminal que escribiera Susan Sontag en 1964: “Notas sobre lo camp” ( “Camp: Notes on Fashion”).

2019 Salma Hayek EFE/Justin Lane

El texto analizaba los diferentes modos de interpretación del concepto camp. Mientras que la exposición fue patrocinada por Gucci y, por supuesto, copresidida por Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles, Serena Williams y Anna Wintour.

2019 Tommy Hilfiger and Dee Hilfiger Neilson Barnard/Getty Images/AFP

2020

El año de la pandemia, la gala fue pospuesta de forma indefinida. Sin embargo, su tema amerita revisión: en honor al 150 aniversario del Met, About Time hizo un repaso a un siglo y medio de moda.

La inspiración nacía de Orlando, filme de 1992 basado en la novela homónima de la escritora inglesa Virginia Woolf.

2022 Anna Wintour ANGELA WEISS / AFP

2021

Dicen que para elegir el tema de ese año el comisario y jefe del Instituto del Traje, Andrew Bolton, se preguntó ¿Qué es y cómo se logra ser estadounidense?

En la gala In America: A Lexicon of Fashion, Bolton buscaba explicar la pregunta que nace desde un fajín de seda rojo, blanco y azul que formaba parte de la colección de décimo aniversario de Prabal Gurung, lo que evocó una revisión al diseño y perfil de jóvenes diseñadores norteamericanos.

¿El resultado? Una exposición con más de 100 piezas de diseñadores estadounidenses.

2022 Eiza Gonzalez Mike Coppola/Getty Images/AFP

2022

El análisis de lo estadounidense en la moda, establecido en la gala del 2021, continuó con una segunda parte este año con el tema: “In America: An Anthology of Fashion”

2022 Olivia Rodrigo ANGELA WEISS / AFP

Mientras que en 2021 se hacia una revisión a la moda americana en conjunto; Anthology presentó una retrospectiva histórica tanto de diseños e historias de sus creadores. Estos relatos buscaban exponer la evolución del estilo estadounidense, así como el reconocimiento al trabajo individual de sastres, modistas y diseñadores.

2022 Olivia Rodrigo ANGELA WEISS / AFP

