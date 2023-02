De hecho, Kendall Jenner nos ha demostrado que tiene los mejores outfits para salir de noche, tanto Kendall como el clan Kardashian se han convertido en una excelente opción de inspiración al momento de elegir un look elegante y femenino.

Kendall Jenner es una reconocida modelo de pasarelas y grandes campañas, que en diferentes ocasiones ha presentado llamativos looks llenos de brillo para ocasiones especiales.

Últimamente, se ha inclinado por opciones más sensuales y minimalistas, al lucir vestidos largos y de colores sólidos que poseen un acabado que revela diversas zonas de su cuerpo.

Sin embargo, algunos outfits de su instagram sin duda se han vuelto los ideales para lucir en una cena romántica o en un evento importante de noche con propuestas fáciles de imitar.

Aunque no seas de las personas que vistan este tipo de atuendos, podrías mantener los cortes y el resto de pasos de estilismo que usó la celebridad, los cuales pueden favorecer a muchas chicas.

Este outfit en el que usa vestido corte midi color verde limón como prenda estrella, es perfecto para la mid-season entre invierno y primavera, añadiendo guantes y botas altas negras, un look sencillo del que te puedes inspirar esta temporada.

Los vestidos de tela satinada llegaron para quedarse, facilmente puedes imitar este outfit si lo complementas con joyería dorada, el cual le dará ese toque refinado para que no pases desapercibida en ninguna parte. Puedes hacerlo añadiendo algún broche o si prefieres, mejor utilizar un collar llamativo.

Kendall Jenner para asistir al cumpleaños de su amiga Lori Harvey, lució un vestido negro semi-transparente diseñado por la firma Ludovic de Saint Sernin, el cual contó con ligeros drapeados a lo largo de su cuerpo y una llamativa flor roja a la altura de su cuello.

También lee: El vestido que Kendall Jenner usó en la Met Gala 2021 está inspirado en Audrey Hepburn

De hecho, el look estuvo tan completo que no necesitó de accesorios. Si bien no necesitas comprar exactamente el mismo vestido, puedes imitarlo usando uno de corte similar, siguiendo la características principales de un modelo negro, recto y semi-largo.

Para finalizar, en cuanto a maquillaje y peinado, en todos sus looks actuales Kendall Jenner se ha inclinado por una opción clásica y sutil, que podría relacionarse con el nuevo estilo Old Money.

AD