KIA Sonet: opción compacta

Muchos podrán decir que lo que no se necesita ahora es una camioneta más, pero la realidad es que el mercado las sigue buscando con avidez y las marcas, claro, responden a esto. De ahí que Kia haya traído la Sonet.

Se trata de un crossover, o camioneta, como le dirá la mayoría, que está por debajo de Seltos y más o menos a la par con Soul, pero su diseño es más parecido a una SUV que éste último. La comodidad adelante es buena, atrás, digamos que es suficiente para dos personas y apretada para tres.

El equipo es bueno desde la versión básica, pero es hasta la SX donde ya aparecen asistencias electrónicas como frenado automático de emergencia y de mantenimiento de carril. Seis bolsas de aire y ABS están presentes en todas las versiones, con precios que empiezan en los 372 mil 900 pesos y van hasta 452 mil 900 pesos.

El motor es de cuatro cilindros, tiene 1.5 litros de desplazamiento y eroga 113 caballos de fuerza con 106 libras-pie de torque. La caja de la versión básica es manual de seis velocidades y de las dos más equipadas, automática tipo IVT, con ocho cambios virtuales.

Diseñada para comodidad y económica

Para manejarla por primera vez, Kia invitó a los medios de comunicación a estrenar la nueva autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta, donde nos pudimos sorprender con un motor más enjundioso de lo que hubiéramos pensado, permitiendo que, con dos adultos de “peso pesado” y algo de equipaje, fuera capaz de subir hasta a más de 170 km/h. Sin embargo, es algo que no recomendamos hacer, por un par de motivos.

El primero es que la suspensión es mucho más orientada al confort y se vuelve un poco nerviosa en situaciones extremas. La segunda es que, una de las ADAS, la que te ayuda a permanecer en tu carril, puede mover el volante de manera algo brusca, haciendo que el piloto no sienta el aplomo que algunos pudieran esperar. Que no se mal interprete, la Sonet no es solo urbana, también puede ser la familiar para un fin de semana con uso de carretera, solo no se le pida emoción de conducir.

Durante nuestro trayecto y de acuerdo con la computadora de viaje, el consumo fue de 11.9 kilómetros por litro.

Por valor por tu dinero, pensamos que la Sonet que la gente más va a buscar es la versión EX, con precio de 402 mil 900 pesos. Esa no tiene ADAS, ni quemacocos o asientos de piel, tampoco asiento del conductor con ajuste eléctrico, pero una diferencia de 50 mil pesos ya es más de 10% del valor del vehículo y, más en este segmento, nos parece un motivo fuerte.