Jamaica, el paraíso que enamoró a “James Bond” 

El magnetismo y la belleza que Jamaica le ofrece a quienes la descubren es tal que enamora igual al viajero real que al ficticio

¿Un ejemplo? “James Bond”, el popular agente secreto británico ha visitado en múltiples ocasiones este rincón idílico del Caribe, y según la cinta más reciente del personaje (“No time to die”, que se estrenó esta semana), lo eligió como su destino de retiro.

¿Quién podría decirle que no a una isla dueña de atardeceres de ensueño, de unas playas espectaculares y buena cocina criolla

Jamaica fue el lugar donde el escritor Ian Fleming vivió y le dio forma a varias historias de Bond, además de que este destino turístico apareció en “Dr. No” (1962) y “Live and let die” (1973), agregando a la reciente “No time to die”.

Jamaica, la tercer isla más grande del Caribe, cuenta con una historia donde se combina el arte, la música, la aventura, aderezada con la esperanza que ha significado su incremento en oferta turística, que en los últimos años se ha revitalizado bajo el lema “All right” (“todo bien”).

En meses recientes se ha acelerado el plan de vacunación entre sus prestadores de servicio, para que todo aventurero que llegue a sus playas y hoteles se sienta seguro. ¿Qué te parece si recorremos, al más puro estilo “Bond”, algunos de sus atractivos?

Negril. Tan bohemio como con grandes servicios, este rincón de Jamaica tiene un poco de todo. Visitjamaica

Kingston

La capital de Jamaica y puerta de entrada al país, cuenta con múltiples museos (uno dedicado a Bob Marley), bares, restaurantes, jardines botánicos y monumentos. Frente a la bahía de Kingston se encuentra Port Royal, que fuera sede del gobierno colonial británico, centro pesquero y sobre todo nido de barcos piratas (varios de ellos siguen allí...hundidos). Visitarlo es toda una experiencia histórica.

Un tip: A quince minutos en bote de Port Royal se encuentra Lime Cay, un pequeño cayo que ofrece una playa bellísima y solitaria. Solamente se puede visitar cuando la marea está baja.

Negril

Destino playero por excelencia, con aguas turquesas y arena blanca. Negril es famoso por su vida nocturna, por lo que los amantes de los ritmos caribeños, en especial del reggae, encontrarán el paraíso anhelado.

La mayor parte de la oferta de entretenimiento están en la Playa Siete Millas, donde se encuentran buena parte de los servicios turísticos, bares y restaurantes.

Port Antonio

Famoso por su Blue Lagoon y las ruinas de Folly Mansion, este es un destino de aventura; aunque también destaca su gastronomía y su delicioso café. Puedes encontrar estas y otras delicias en West Street, la calle principal de Port Antonio. Un punto de visita popular es Monkey Island, a la que se llega en bote y es posible disfrutar de un entorno de privacidad.

Bob Marley. El museo dedicado al artista es punto de visita en Kingston. Visitjamaica

EL DATO

Visitjamaica

Toma en cuenta

Si en tus planes está viajar a Jamaica pronto, es bueno que sepas que quienes visiten esta isla y tengan 12 años o más, deberán presentar un resultado negativo de la prueba de la COVID-19 molecular (PCR, NAAT, RNA) o de antígeno para requisito de abordaje.

Ojo, que la fecha de la prueba debe estar dentro de los 3 días previos a la fecha del vuelo.

Para mayor información, visita la página de internet https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/test-req/

Además, a todos los visitantes a la isla se les requerirá un documento de autorización de viaje, el cual debe solicitase en https://travelauth.visitjamaica.com dentro del período de siete días antes de la fecha prevista del viaje.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ