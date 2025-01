La amistad puede tener una mayor repercusión en la salud y bienestar de las personas, pero no siempre es fácil forjarlas o mantenerlas, señala un informe del Instituto Mayo Clinic. La clave, indican sus expertos, es entender cuál es la importancia de las relaciones sociales en nuestra vida, y qué podemos hacer para forjar y fomentar amistades duraderas.

La psicoterapeuta, Adriana Ivette Villarreal Torres, manifiesta que una amistad sana no solamente busca su bienestar, sino que activamente se preocupa por el nuestro también , incluso cuando hay que tomar un acercamiento más asertivo para ayudarnos. Sin embargo, advierte que existen amistades no genuinas o incluso tóxicas, que usualmente fallan en cumplir aspectos vitales de las relaciones interpersonales.

Cuándo culminar una amistad

Un informe del Tecnológico de Monterrey (México), indica que dentro de las relaciones interpersonales que uno puede forjar a lo largo de su vida, las amistades son una de las que más pueden enriquecer nuestro desarrollo. De todos modos, es necesario que podamos identificar conductas que pueden resultar negativas para nosotros.

Es en este marco que, aprovechando la utilidad de la Inteligencia artificial (IA), la aplicación ChatGPT de la compañía OpenAI, ha sido consultada sobre el tema de la amistad. El objetivo fue conocer cuál es el mejor momento para finalizar una amistad, y esta tecnología ofreció una respuesta muy interesante.

Según la Inteligencia artificial, se debe estar atento a tres situaciones en particular cuando se sostiene una relación de amistad. ChatGPT afirma que si esa relación nos causa estrés, ansiedad o incomodidad , estamos en condiciones de comenzar a replantearnos si mantenernos cerca de esa persona es necesario o no, siempre priorizando nuestro propio bienestar.

La IA indica que si, luego de encontrarnos con nuestro amigo, se incrementan nuestros niveles de estrés o si surgen constantemente conflictos, podría tratarse de una señal de que se trata de una amistad nociva.

Por otro lado, la Inteligencia artificial remarca que si un amigo no valora nuestro tiempo o desestima los compromisos , así como no se muestra interés por mantener la relación, ya sea conversando, haciendo planes, brindando apoyo, etc., podría ser momento de revaluar la amistad.

Si existen faltas de respeto constantes, críticas y menosprecio por parte de un amigo, además de comportamientos de manipulación como celos, control o cualquier tipo de comportamiento tóxico , es importante priorizar nuestro bienestar.

Según la IA, existen muchos motivos para concluir una amistad, además de los ya mencionados. Desde tomar direcciones diferentes en la vida, en donde ya no se comparten los mismos valores o intereses, hasta traiciones de confianza que rompan por completo la relación.

¿Cómo terminar una amistad?

Si se toma la decisión de distanciarse, lo mejor es hacerlo de manera respetuosa y honesta. No siempre es necesario un enfrentamiento directo; a veces, un alejamiento gradual es suficiente. Sin embargo, si persiste la necesidad de hablar, hay que hacerlo con empatía, explicando los sentimientos sin culpar al otro.

Nuestro bienestar emocional es lo más importante. A veces, dejar ir una amistad abre espacio para relaciones más positivas y significativas.

Con información de SUN.

