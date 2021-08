Horóscopos de hoy 2 de agosto para todos los signos del Zodiaco

El cambio suele ser lento, espera posibles y grandes cambios durante la segunda Luna llena en Acuario el 22 de agosto de 2021, porque durante ese tiempo nos sentiremos más listos para tomar medidas para liberarnos de cualquier cosa que nos haya estado frenando. www.laurarivas.net Instagram y Twitter:

HORÓSCOPO DE ARIES

Tendrás que hablar desde tu corazón más de lo que estás acostumbrado. Las acciones aún importan. En lugar de intentar planificar el resultado, concéntrate en simplemente ser honesto sobre tus sentimientos y necesidades, deja que el universo se encargue del resto.

Número: 10. Color: Azul cielo. Vela: San Martín Caballero.

HORÓSCOPO DE TAURO

El comienzo del mes podría hacer que te sientas un poco mal, casi como si no estuvieras seguro de lo que te molesta. Es probable que se trate de una nueva ola de energía que llegará a mediados de mes y que te ayudará a hacer planes a largo plazo que has estado desarrollando para tu vida.

Número: 45. Color: Rosa. Vela: San Cipriano.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

De vez en cuando parece que obtienes estos momentos de claridad sobre ti mismo, tu vida y por supuesto, sobre el amor. Este mes será uno de esos momentos que te ayudarán a conectar los puntos sobre muchas de esas preguntas recientes que te has estado haciendo.

Número: 80. Color: Tinto. Vela: San Judas Tadeo.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Con tu trabajo reciente vas descubrir cuán importante es decir tu verdad, te darás cuenta de que es imposible mantener las cosas como hasta ahora y aun así honrarse a sí mismo en el proceso. Relájate en el proceso y verás que estás volviendo a aprender.

Número: 56. Color: Naranja. Vela: Santa Bárbara.

HORÓSCOPO DE LEO

Hay nuevos comienzos en todas partes si estás dispuesto a mirar. No estás atrapado en algo sólo porque alguna vez fue verdad, especialmente en una relación. La cuestión es que, si es importante seguir tu corazón y decir tu verdad, es necesario tomar medidas para que crezcan esos cambios.

Número: 32. Color: Violeta. Vela: San Fernando.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Siempre hay un obstáculo final que se interpone entre tú y la vida que quieres vivir. A veces descubres que te saboteas, a veces es una creencia y otras es una relación de la que simplemente no has querido separarte por completo.

Número: 72. Color: Azul Turquesa. Vela: Virgen de Guadalupe.

HORÓSCOPO DE LIBRA

La mejor forma de ceder tu poder es fingir que una relación satisface tus necesidades cuando en realidad no es así. Nunca podemos sacrificarnos por esperar a que otro esté listo y en cambio siempre debemos asimilar la verdad del momento.

Número: 44. Color: Blanco. Vela: San Benito.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Puede que no lo parezca por completo, pero este nuevo capítulo de tu vida amorosa que has estado creando durante algún tiempo finalmente está listo. Ya sea que eso signifique que alguien nuevo está en la puerta o no, este mes está cruzando un umbral del que no hay retorno.

Número: 77. Color: Gris.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

No tiene sentido seguir fingiendo. No tiene sentido tratar de ignorar lo lejos que has llegado y todos los cambios que se han producido. Regresar ya no es una opción y cuanto más te sumerjas profundamente en esta verdad, más paz encontrarás en tu corazón sobre lo que está por venir.

Número: 33. Color: Amarillo. Vela: Espíritu Santo.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Estás dispuesto a dar un paso hacia lo que realmente es la vida que deseas. Cualquier infelicidad a la que sucumbas se debe a las decisiones que tomaste o las que te niegas a tomar. Por duro que sea, una vez que podemos asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias, tenemos el poder de cambiarlas.

Número: 25. Color: Café.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

A medida que avanza este mes, se expande hacia la novedad. Muchos cambios, no solo en términos de nuevas posibilidades en el horizonte y nuevas formas de existir en el amor, sino dentro de ti mismo. Es hora de que reclames esta fase de tu vida, te la has ganado diez veces.

Número: 67. Color: Dorado. Vela: Ángel protector.

HORÓSCOPO DE PISCIS

La vida nunca funciona de la manera que imaginas, pero siempre funciona de la manera en que está destinada, lo que significa que a menudo es mejor. Por mucho que hayas trabajado para recibir, dejar ir surge como tema de este mes. Cuando puedas dejar de lado la forma en que pensaste que se manifestarían tus sueños, es posible que realmente veas que ya lo has hecho.

Número: 50. Color: Negro. Vela: San Judas Tadeo.

