¿Hay relación entre la lluvia y el dolor de las articulaciones?

Es una creencia popular muy extendida: cuando el clima se vuelve frío y húmedo, muchas personas aseguran sentir más dolor en las articulaciones. ¿Mito o realidad? ¿Qué explica que los días lluviosos o con alta humedad estén asociados a molestias físicas, especialmente en quienes padecen enfermedades como artrosis o fibromialgia?

Aunque no hay una única respuesta definitiva, la ciencia ha comenzado a arrojar algo de luz sobre esta sensación común, que no siempre está respaldada por pruebas sólidas, pero tampoco puede descartarse del todo.

¿El clima afecta realmente el dolor articular?

La función de los "receptores del dolor", conocidos como nociceptores, podría estar influida por factores ambientales. En particular, algunos estudios han sugerido que la baja presión atmosférica —frecuente en los días lluviosos— puede influir en la percepción del dolor en personas con enfermedades articulares o musculares crónicas.

Pues el exceso de humedad y la baja presión atmosférica pueden afectar las articulaciones, especialmente en personas con dolor crónico o migrañas.

Desde otra perspectiva, aunque la humedad no mata, como dice el mito popular, sí puede coincidir con una baja presión atmosférica que altere la presión intraarticular, provocando edema y malestar.

¿Qué es lo que dicen los estudios científicos?

Las investigaciones no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo:

Un estudio publicado en la revista Injury analizó a dos mil 369 personas con fracturas óseas y encontró que reportaban mayor dolor en días con presión atmosférica baja y humedad relativa superior al 70%.

Otra investigación, publicada en NPJ Digital Medicine, recolectó datos de más de dos mil 600 personas con dolor crónico durante 15 meses a través de teléfonos inteligentes. También halló un aumento en los niveles de dolor cuando la presión atmosférica bajaba y la humedad aumentaba.

Sin embargo, no todos los trabajos respaldan esta correlación. Un estudio del Instituto Kolling en Australia, publicado en Seminars in Arthritis and Rheumatism, que evaluó datos de más de 15 mil personas en siete países, no encontró evidencia sólida de que el dolor articular aumente con cambios de temperatura, lluvia o humedad. La única excepción identificada fue la gota, cuyo riesgo de brotes aumentaba en climas cálidos y secos.

¿Qué mecanismos fisiológicos están involucrados?

Se barajan varias hipótesis para explicar el vínculo entre el clima y el dolor:

Cambios en la presión barométrica: una menor presión externa puede permitir que los tejidos corporales se expandan ligeramente, presionando las articulaciones sensibles, lo que podría explicar el aumento de dolor en algunas personas.

una menor presión externa puede permitir que los tejidos corporales se expandan ligeramente, presionando las articulaciones sensibles, lo que podría explicar el aumento de dolor en algunas personas. Contracción muscular por frío: el descenso de temperatura puede provocar rigidez muscular, reduciendo la flexibilidad y generando molestias.

el descenso de temperatura puede provocar rigidez muscular, reduciendo la flexibilidad y generando molestias. Factores conductuales: en días fríos o húmedos, las personas tienden a moverse menos, lo que puede empeorar la rigidez y la inflamación, especialmente en quienes ya padecen artrosis o fibromialgia.

Condiciones crónicas y sensibilidad al clima

Artrosis

La artrosis es una forma común de artritis que afecta principalmente manos, caderas y rodillas. Según especialistas como Arancha Gortázar e Irene Tirado Cabrera, en The Conversation, los cambios de presión atmosférica pueden influir en los tejidos que rodean las articulaciones, provocando dilatación, contracción y activación de los nociceptores, lo que intensifica el dolor.

Fibromialgia

Este trastorno se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, junto con fatiga y trastornos del sueño. Según la Clínica Mayo, el frío y la humedad pueden agravar los síntomas, aunque no sean la causa directa del dolor.

En personas con fibromialgia, el sistema nervioso amplifica las señales de dolor, por lo que cualquier cambio físico o ambiental puede tener un mayor impacto.

¿Qué hacer si se siente más dolor cuando llueve?

La recomendación principal es no ignorar el dolor , pero tampoco automedicarse. Lo ideal es:

Consultar a un reumatólogo o especialista en dolor.

Mantener una rutina de movimiento: caminar o hacer ejercicios suaves ayuda a evitar la rigidez.

Mantener el cuerpo abrigado y en movimiento en días fríos.

Evitar el aislamiento, que puede acentuar la percepción del dolor.

Las personas con dolor articular deben moverse, no quedarse quietas. La inactividad puede empeorar los síntomas.

Aunque la ciencia aún no ha llegado a un consenso definitivo, hay evidencia que sugiere que algunas personas con dolor crónico pueden ser más sensibles a los cambios climáticos, especialmente a la baja presión atmosférica y a la humedad.

El fenómeno puede tener una base fisiológica, pero también puede estar influido por factores psicológicos y conductuales. En cualquier caso, escuchar al cuerpo, consultar a un profesional y mantener una vida activa son las mejores formas de manejar el dolor, llueva o truene.

