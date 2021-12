Guadalupe-Reyes: Consejos para no subir de peso

Ya vienen diversas fiestas como la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos y otras celebraciones que generalmente involucran el clásico recalentado y uno de los más miedos comunes es subir de peso.

Photo by Antenna on Unsplash

Esta temporada invernal es una de las más comunes para aumentar unos kilos o tallas, nuestro cuerpo pide más azúcar y calorías (por el frío) y también las fiestas causan que las personas consuman más licor y que digan las clásicas frases “en enero me recupero”, “el siguiente año me cuido”, “ya luego voy al gimnasio”.

Sin embargo, podemos cuidarnos desde este momento sin dejar de disfrutar las fiestas, esto lo explica la Directora del Programa de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Mtra. Monserrat Rodriguez León, con una serie de consejos que comparte para poder probar las delicias de la cena de Navidad, sin sentir remordimientos.



Siete pasos para sentirse tranquilos



1. No se saltes sus tiempos establecidos de comida. Saltarse una comida no compensará el consumo excesivo de otra comida, incluso puede aumentar su ansiedad, provocando que en su siguiente comida llegue con mayor hambre y coma en grandes cantidades.

Photo by Anna Pelzzer on Unsplash

2. Planee sus comidas: Si ya tiene una posada o fiesta programada y sabe que habrá alimentos con muchas calorías, procure elegir opciones que lo nutran.



3. No repita plato. Claro que puede probar todos los platillos en porciones pequeñas, no se quede con el antojo, sólo no pida doble porción o repita plato, recuerde que el motivo de las fiestas es la convivencia con su familia y seres queridos.



4. Evite beberse las calorías: El chocolate y el ponche contiene altas cantidades de azúcar, prefiera una taza pequeña a litros y litros de estas bebidas.

Photo by Chritopher Alvar on Unsplash



5. Haga ejercicio: En su casa, en el parque o en el gimnasio, realice 150 minutos a la semana.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash





6. Manténgase hidratado: En esta temporada de invierno, no se antoja mucho tomar agua simple, pero puede elegir consumir tés o infusiones.



7. Disfrute las fiestas en compañía de tu familia y seres queridos, no olvides comer sano y evitar los excesos.

Fuente de información: Universidad Autónoma de Guadalajara

