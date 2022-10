Qué gozo tener amigos tan inquietos y que aporten tanto a la ciudad como los hermanos Gamboa. Gracias a ellos hemos deleitado un sinfín de delicias, iniciando con Olio Bistro siguiendo con Lupes BBQ y Gambinos y ahora nos traen un nuevo concepto para quienes gozamos salir de la ciudad los fines de semana o nos gusta organizar comidas con amigos. Resulta que abrieron una carnicería deli en donde puedes hacerte de todo lo necesario en una sola parada, carnes, carbón, quesos, refrescos, vinos, pan, salsas, etc. Y además tienen una pequeña carta y atención para comensales con platillos selectos y con muy buena propuesta. Tuve una cita de negocios y les propuse el lugar. Salieron encantados, ya que tienen una pequeña terraza, casi como balcón de lo más fresco, no a nivel de banqueta si no como a un metro de altura lo que te hace sentir no a nivel automovilístico sino a nivel gourmet.

Venía del aeropuerto y como siempre, llegué un poco tarde y ya había en la mesa un buen guacamole con cecina $290 era una muy buena porción de un guacamole muy original, al que le añaden avellanas tostadas que le da un sabor sin igual, además sentí aceite de aguacate lo que le dio una consistencia semicremosa y embarraba los panecitos de una manera que la señora de la mesa de atrás se antojaba tanto que casi le mando el ticket. Pero después vi que llegó uno para ellas.

Quesque porque yo era el Gastrónomo Callejero, me pidieron que yo eligiera los siguientes, lo que hice con gusto e inicié con un sándwich de pastrami curado $190. La verdad por este sándwich hice la cita ahí, porque desde que lo vi en sus redes, fue amor a primer salivazo, quiero decirles que no demeritó en nada mi antojo con la realidad, quizá superó un poco mi expectativa que ya era alta. Es un súper platillo de antojo y sencillo a más no poder, para lograrlo es necesario que los ingredientes sean de la más alta calidad ya que sólo lleva pan, pastrami, mayonesa de mostaza dijon pepinillo y jalapeño. En un pan brioche hecho en casa, con unas líneas muy marcadas de grillado. Ponen una buena porción de pastrami rebanado más grueso que lo normal, pero con muchas lonchas, y esa mayonesa dijon que combina a la perfección. Es un verdadero must de antojo.

Seguimos con la Butcher TDF burger $175 una joya, con 180 gramos de res 80/20 molida en casa, con un pan sumamente suave al que seguramente le añaden puré de papa para obtener esa consistencia tan extraordinaria, y es que siempre digo que el pan es el 50% del éxito de una buena hamburguesa y aquí tanto carne y pan son extraordinarios, sin dejar atrás un buen queso y ese tocino ahumado en casa, ¡ufffff!

Nunca hablo de los postres pero aquí tienen un cheesecake $240 de manchego y parmesano con crema batida, miel trufada, higos y nuez de la india que es una cosa de otro universo. Para comprar la pieza entera en mi cumpleaños.

¡Sé feliz!

Toma nota

Tierra de fuego

Dirección : José María Vigil 3062, Providencia, Guadalajara.

: José María Vigil 3062, Providencia, Guadalajara. Horario : Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas.

: Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas. Teléfono : 33 3622 1700.

: 33 3622 1700. IG @tierradefuego_mx

Evaluación

Comida 5

5 Lugar 5

5 Servicio 5



CT