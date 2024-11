En todos los lugares del mundo que he podido viajar, sin duda, disfrutar de su Centro Histórico es un must. Ahí, normalmente se sienta uno en algún buen restaurante y disfruta de las vistas, su gente y sus sabores. En Guadalajara, no veía, hace mucho, un buen restaurante en el Centro que me llamara y cumpliera con un buen sabor; sí, hay algunos lugares de tortas muy buenas y antojitos, pero no algo formal para comer como Dios manda. Y pues encontré este lugar llamado Los ilustres, debido a que se encuentra justo con una vista maravillosa frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, justo en donde por años estuvo el restaurante Sandy´s. Para llegar hay que subir las escaleras de la esquina de Alcalde e Independencia o bien por el elevador del estacionamiento y bajarse en el mezzanine donde llegas directamente.

Acudí a Los Ilustres para una reunión de negocios y me llevé una muy grata sorpresa, pedimos al centro y aquí te cuento.

Después de unos buenos cócteles, como recomendación del mesero, que por cierto siempre estuvo atento sin estar encima, probamos de entrada un limoncello ($232), es un plato generoso de mejillones, habrán sido una docena, creo, con muy buena textura en una salsa cremosa de limón real y ajo, cubiertos con queso parmesano rallado al momento. De sabor intenso y delicado a la vez como son estas conchas, con una textura suave y elegante, digna del chopeo con pan.

Seguimos con una ensalada de pera y queso ($209) con muy buen look; llegó un platón muy colorido, con un mix de lechugas orgánicas, gajos de pera madurada, moras frescas y un aderezo de balsámico con miel de lo más cremoso y bueno. Para dar textura al plato, añaden nueces caramelizadas en trozos y pequeños tropiezos de queso gorgonzola; se me hizo una delicia.

Continuamos con un filete de res ($373) de 230 gramos, lo pedimos término medio y llegó justo al punto. Éste viene en un platón hondo, con una crema de champiñones y cebolla rostizados, que se amalgaman a una reducción de vino tinto que te invita a chopear cada bocado en esta salsa muy bien lograda, con algunos trocitos de hongos que te vas encontrando. Se me hizo excelso.

Uno de mis acompañantes tenía ganas de pasta y eligió pasta a la norma con camarones ($209); en lo personal, si es una pasta con base de tomate, sí me gusta añadir parmesano, aunque para algunos puritanos, cuando lleva mariscos o pescados no debe llevar. Aquí sí llega con una cantidad considerable de parmesano que ayuda a la cremosidad que le da el término de calor a la pasta al revolverla y que me parece muy bien atinado.

Era fetuccini y su cocción estaba al dente, su salsa intensa a tomate como debe de ser y con una buena porción de camarones de tamaño U16 (16 piezas por cada libra), creo. Hay desayunos también y siento que pronto estaré por ahí comentándoles acerca de ellos. ¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4.5

Servicio 5

Los Ilustres

• Domicilio: Av. Fray Antonio Alcalde 118, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.

• Horario: Lunes a sábado, de 8:00 AM a 10:00 PM. Domingo de 8:00 AM a 6:00 PM.

• Teléfono: 33 1711 6071.

CT