Fabián Delgado es este gran chef, de mis favoritos de la ciudad, que colabora en Pal Real, Yunaites, Enora y algunos otros más. Y en diciembre pasado abrió un nuevo concepto llamado Navaja cocina filosa. Se encuentra en calle Colegio militar (que casi no nos dice nada) esquina Av. Hidalgo, justo una cuadra antes de Av. Chapultpec. Tienen servicio de valet parking y en contraesquina hay un estacionamiento público.

En compañía de Carlos González, uno de mis cuñados favoritos, nos citamos ahí para platicar algunos negocios y probar las delicias que Fabián ha confeccionado para los que somos fieles seguidores de su cocina y del buen comer.

El lugar es muy fresco, todo se siente terraza, sencillo y cálido, con una barra que invita a ver la preparación de algunos platos fríos y la variedad de productos frescos que tienen.

Iniciamos con un crab cake ($215) de lo más bueno que he probado, y es que no he encontrado un lugar en la ciudad que lo ofrezca. Claro que lo he probado en algunos viajes y éste, por su tamaño (como la carne de una hamburguesa doble), su relleno muy carnoso con una pulpa suave y su sazón en el punto, acompañado con un adorno de ikura (hueva de pescado) hacen que su sabor a mar esté presente a cada bocado. Su costra es perfecta, crunchie que da muchas estructura al platillo, de 10.

Seguimos con esa alegría que nos dejó el crab cake, con un taco de txipirones ($135) que son estos calamares bebé, que los preparan en su tinta y los sirven en tortilla de maíz azul con mayonesa de ajo negro y chips de cebolla. Tienen ese sabor profundo y ligero que la tinta aporta y ese maravilloso dente que los calamares tienen, pero al ser bebés, se siente otra suavidad. Otro 10.

Se dejó venir la milanesa de pesca ($265). En esta ocasión nos tocó de róbalo y lo confeccionan con el producto que encuentren más fresco con sus proveedores. Perfectamente empanizado con panko, viene acompañado con un puré de papa no tan espeso, ellos lo llaman “mouseline” y una salsa holandesa, con un retrogusto cítrico muy atinado y qué en compañía de unas alcaparras retan al paladar a volver a dar el siguiente bocado.

De postre nos complacimos con una “ésta no es una tarta de Santiago” ($140) de lo mas bueno. Mouse de almendra, amaretto disaronno bizcocho de almendras, con una lluvia de de macadamia rallada y almendra fileteada. Una joya.

Que sigan los éxitos querido Fabián.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 5

Servicio 5

Toma nota

Navaja cocina filosa

Dirección: Escuela Militar Aviación 40, Col. Americana, 44600 Guadalajara, Jal.

Horario: Todos los dias de 1 pm a 12 am, domingos cierran a las 8 pm

Teléfono: 3310134788

IG: @navaja

CT