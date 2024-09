Lince Café es un gran sitio, no para principiantes. Detrás del concepto se encuentra el grupo que tiene 14 años en el mercado con las fabulosas hamburguesas Pig’s Pearls, Romea Wine Bar, Shelter cocina de temporada y próximamente Guilty Coctel Bar.

Y justo a un costado Pig’s Pearls, en la calle General Coronado entre Justo Sierra e Hidalgo, se encuentra este café que, sin pretensión alguna, sirve y ofrece lo mejor de sí cada día desde hace 2 años.

Al fondo del local está su panadería, en la que hornean tanto para Lince como los bollos de las hamburguesas (que por cierto son una maravilla, ya que los hacen con la receta con puré de papa, ofreciendo una suavidad extraordinaria), además de maquilar para otros lugares.

Decidido a conocer nuevos lugares para ti, me quedé de ver con mi sobrino Álvaro y su novia Azul, ya que tenía una propuesta de negocio que querían platicar y pues aquí estuvimos muy cómodos y con gusto te platico nuestro paso.

Como siempre, pedimos al centro para poder probar de todo un poco y mantener a la nutrióloga en pausa.

Iniciamos con una tortilla española ($160), llega de tamaño personal, confeccionada en sartén pequeño. Aquí lo firman con su toque personal, al añadirle chorizo español y queso cheddar añejo que le da mucho carácter y personalidad al platillo. Lo acompañan de una pequeña ensalada de arúgula que marida perfectamente.

Seguimos la gozadera con unos chilaquiles zacatecanos ($130). Vienen muy tronadores, con totopos triangulares muy bien bañados en una salsa a base de tomatillo y pepita, con un poco de sabor a comino a lo lejos. El plato está muy bien presentado, con cubos de queso feta y un huevo pochado al centro. Es una ricura de platillo, un poco diferente a las salsas tradicionales. Si eres de los que está en búsqueda de unos buenos chilaquiles, éste es el lugar a visitar.

Por último probé el sándwich de Roast Beef ($195, en la foto), obvio fue el que pedí yo, ya que no puedo resistirme a degustar un buen sándwich y aquí ha sido uno de las mejores propuestas que he disfrutado.

Con un pan artesanal de masa madre, muy bien dorado en su exterior y suave por dentro, con una mermelada de cebolla caramelizada (mailob), una buena porción de queso provolone ahumado, que está muy presente a cada mordida, un chutney (que es digamos, lo mismo que una mermelada pero dejando trozos, llamémosla rústica, mientras la mermelada es de consistencia más fina) de hongos y mostaza dijon y claro, unas buenas láminas de este suculento Roast Beef, cocinado a la perfección. Le acompaña un pickle elaborado en casa. Se llevó la medalla al sabor gastrónomo callejero 2024.

Me cuentan que los viernes tienen un grupo de jazz que ameniza la cena, aportando a la zona un lugar para disfrutar en pareja y con amigos.

¡Dedicado a Claudio en su cumpleaños!

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5

Lince Café

Domicilio: Calle General Coronado 75-A, Col. Americana, Zona Centro, Guadalajara.

Horario: Martes 9 am a 5 pm, miércoles, jueves y sábado 9 am a 11 pm, viernes 9 am a 11:30 pm, domingo 9 am a 3 pm.

IG: @lince.cafe.bar

CT