En un pequeño local de la esquina de Avenida Hidalgo y General Coronado, en la planta baja de un edificio, se encuentra este lugar para disfrutar a los amigos y a sus bebidas preparadas con gran esmero; se trata de Pigmento Café, un espacio pensado en la relajación y la buen vibra, sin dejar fuera a tu mascota.

Solamente tienen seis mesas en su interior y una pequeña barra. Por lo que sólo hay un mesero y un chef dentro de barra confeccionando las delicias.

Yo lo conocí en compañía de mi gran amigo Eddie, con quién fui a ponerme al día después de unos años sin vernos. Pigmento Café inició como una cafetería de paso especializada en diferentes métodos de extracción, como lo son: Chemex, v60, Coldbrew, prensa francesa y AeroPress, entre otros. Y ya con cinco años de atención ininterrumpida incluyendo una pandemia, por lo que podemos decir que es ya un ganador.

Decidimos compartir varios platillos, de los que te platico con gusto. Iniciamos con un omelette panela y vegetales ($95), un par de huevos bien aireados, para que puedan esponjar de manera adecuada, a los que una vez que forman esa tortilla, espolvorean queso gouda para que forme una ligera costra que da muchísimo sabor sin ser invasiva, y por dentro una buena dosis de espinacas salteadas con champiñones en mantequilla y cubitos de panela. Delicioso comienzo que acompañan con una pequeña ensalada de brotes de girasol y blueberries.

Seguimos con Toast de selva negra ($130), una buena rodaja de pan de masa madre, a la que en su base le ponen un aderezo de perejil, montan tres lonchas de selva negra y sobre ella unos tomates deshidratados; finalmente, coronan con queso de cabra, una muy buena opción para probar sabores delicados que en su conjunción hacen un platillo redondo para disfrutar. Se acompaña con la misma ensalada del platillo anterior.

Por último no podían faltar unos buenos chilaquiles rojos ($100) son los únicos que ofrecen por lo que si eres team verdes no es aquí. Con buena presentación, en plato hondo con totopos triangulares, un poco más grandes que bocado, y muy bien impregnados de salsa cremosa a base de chile morita, a la que añaden chipotle para dar esa patadita que esperamos en unos buenos chilaquiles. Con un buen serpentín de crema por toda su vista y un buena llovizna de queso ranchero para dar el cerrojazo al ojo. Hay que anotar que en el lugar no se venden jugos, ya que su especialidad y su focus son el café y los tés.

Normalmente tienen buen pan dulce con los que puedes acompañarte.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 4

Toma nota

Pigmento Café

Domicilio: C. Gral. Coronado 43, Col Americana, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a sábado de 9:00 AM a 9:00 PM, domingo de 9:00 AM a 3:00 PM.

Teléfono: 3327153668.

IG: @pigmentocafe

CT