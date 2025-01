Este es el mejor ejercicio para ganar masa muscular luego de los 60 años

Con el aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas, es decir, del número de años que una persona podría vivir, uno de los grandes retos para los adultos mayores es envejecer de forma saludable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un proceso para mantener la capacidad funcional del organismo.

Durante el envejecimiento, es común que las personas presenten sarcopenia, una enfermedad ligada a la pérdida de masa muscular, la fuerza y la funcionalidad de los músculos.

La implementación de hábitos saludables a la vida cotidiana como sostener una dieta balanceada y realizar ejercicio son las principales medidas que contribuyen a que el impacto de esta condición sea menor.

¿Cuál es el mejor ejercicio para ganar masa muscular?

Un estudio publicado en Journal of Strength and Conditioning Research reveló cuál es el mejor ejercicio para que los adultos mayores puedan generar masa muscular esquelética (SMM) y no perder la calidad muscular. Se trata del entrenamiento de resistencia (RT).

El análisis comparó los resultados de dos grupos con sarcopenia tras doce semanas de entrenamiento de resistencia. Uno de ellos con una frecuencia de dos veces por semana, y el otro de tres veces por semana.

Los resultados arrojaron que ambos grupos mejoraron su condición muscular, por lo tanto, "12 semanas de RT realizadas a una frecuencia semanal más baja son tan efectivas como una frecuencia más alta para mejorar la fuerza muscular, la SMM y la calidad muscular en mujeres mayores con sarcopenia” , señalaron los investigadores.

Eric Shiroma, científico del Instituto de Envejecimiento de Estados Unidos (NIA en inglés), ha estudiado la ciencia del ejercicio por años, por ello, promueve realizar ejercicio con un desafío extra, como usar un chaleco con peso.

Por otro lado, Roger A. Fieldong, director asociado del Centro de Investigación sobre Nutrición Humana y Envejecimiento Jean Mayer del Departamento de Agricultura (USDA) en la Universidad Tufts, defiende junto con sus colegas que la mejor receta para mantener la función física del organismo es una mezcla de caminatas y entrenamiento de resistencia.

MB