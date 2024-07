Estas preguntas te ayudarán a saber si aún estás enamorada o enamorado de tu pareja

El amor romántico y las dinámicas de las relaciones de pareja superan las representaciones típicas de Hollywood y los dramas literarios.

Estar enamorado se siente diferente al inicio de una relación comparado con cuando ya han pasado mucho tiempo juntos. Además, la idea de "felices para siempre" puede quedarse corta a medida que la relación evoluciona con el tiempo.

Para mantener el amor entre la pareja es esencial trabajar de manera constante en la construcción de algo sano y duradero, para de este modo evitar un deterioro o desconexión entre uno y otro. Si bien es normal que con el tiempo surja la incertidumbre sobre saber hacia dónde se dirigen, saber identificarlo es un paso esencial para salvar las relaciones, recuperar la conexión y así poder tomar mejores decisiones al respecto.

Si tu relación es importante, no debes ignorar las dudas y los problemas, especialmente cuando te preguntas si aún estás enamorado de tu pareja, por ello compartimos 3 preguntas que, según la psicología, te ayudarán a saber si aún estás enamorada o enamorado.

3 preguntas que debes hacer para saber si aún estás enamorada o enamorado

El Psicólogo Jeffrey Bernstein Ph.D, autor de un artículo en Psychology Today, indica que el amor cambia con el tiempo, convirtiendo lo que una vez fue simple en algo más complejo. “Sin embargo, hacerse preguntas específicas puede ayudarte a iluminar tus verdaderos sentimientos.”

Las preguntas que el psicólogo sugiere te hagas son las siguientes:

¿Extrañas a tu pareja?

Cuando extrañas a alguien, según el experto, esto señala su importancia en tu vida, ocupando un lugar significativo en tu mente y corazón. Esto te lleva a desear su presencia, escuchar su voz y estar cerca de ella cuando no están juntos, mostrando así tu deseo de que continúe siendo parte integral de tu vida.

¿Disfrutas su compañía?

Es complicado sentir amor por alguien con quien no deseas estar, que no te hace sentir bien ni saca lo mejor de ti, y con quien no tienes ganas de compartir tu tiempo. Por eso, también es importante cuestionarte si verdaderamente disfrutas estar con esa persona y dedicarle tu tiempo.

¿Puedes ver un futuro juntos?

Bernstein sugiere que es importante considerar si tú y tu pareja conversan sobre el futuro, si comparten planes comunes y cómo visualizan esa perspectiva conjunta. También implica reflexionar sobre las personas que deseas incluir en ese futuro que estás construyendo, y si tu pareja actual encaja en la visión que tienes para ese futuro.

Si las respuestas a estos cuestionamientos son afirmativas, vas por el buen camino y significa que aún hay amor entre ustedes.

YC