"El síndrome de Estocolmo" ¿Por qué -casi- toda la música pop viene de Suecia?

El 22 de junio se estrenó en Netflix “Esto es pop”, una nueva serie documental de ocho episodios que aborda diferentes temas relacionados con la historia del pop: las boy bands, el polémico auto-tune, el impacto de los festivales, etc.

En lugar de contar en orden cronológico la historia de la música, “Esto es pop” es una propuesta más interesante, ya que cada uno de sus capítulos podría funcionar como un documental por sí mismo.

Sin duda, uno de los episodios que más me llamó la atención fue el llamado “El síndrome de Estocolmo”, que trata sobre la fuerte influencia sueca en la música pop estadounidense.



Cuando pensamos en “música de Suecia” nos viene a la mente el grupo ABBA, el cual ganó fama internacional en los setenta y actualmente es una de las bandas más populares de la historia.

Sin embargo, existen otros nombres no tan populares como Max Martin, Laleh o Shellback, quienes han sido las mentes creativas detrás de grandes artistas como Britney Spears, Demi Lovato o Katy Perry.

Estos talentosos suecos son autores de los mayores éxitos en la historia del pop. Incluso, según relata el documental, Max Martin es el tercer autor de canciones más popular de la historia, solo después de John Lennon y Paul McCartney. La pregunta que plantea este episodio de “Esto es pop” es ¿por qué los suecos no tienen la fama que se merecen?

Si en algo coinciden todos estos originarios de Suecia, es que en su país no se acostumbra hablar de sus propios éxitos. En el documental, los entrevistados admitieron con modestia que ser la mente creativa detrás de otras estrellas es parte de su cultura, y lo hacen con gusto.

Es por esto que hace varias décadas, los suecos no aceptaron bien a ABBA, hasta que se volvió famoso en el resto del mundo.

Un ejemplo más actual es el youtuber sueco Joel Berghult, conocido en Youtube como Roomie Official y en Spotify como Lil Pitchy.

Este joven músico de 33 años dedica su canal de Youtube a analizar videos musicales y canciones mundialmente reconocidas, mientras que en Spotify cuenta con dos canciones de su autoría. En otras palabras, la modestia de este exitoso sueco lo ha llevado a crear más material inspirado en el éxito de otras personas que a hacer promoción de su propia carrera musical.

En fin, no queda más que crear una lista de Spotify con los mayores éxitos de ABBA, Ace of Base, The Cardigans y ¿por qué no? Lil Pitchy.