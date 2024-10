¿El shampoo provoca caída del cabello? Experto revela la verdad

En el vasto mundo de los productos de cuidado capilar, abundan las creencias y mitos que pueden generar confusión, especialmente cuando se trata de la caída del cabello.

Para esclarecer el tema, se entrevistó al Dr. Daniel Asz Sigall, dermatólogo y tricólogo experto capilar, quien desmintió este mito y ofreció valiosas recomendaciones sobre el cuidado del cabello.

¿Cómo elegir el shampoo adecuado para tu cabello?

Cuando pensamos en shampoo, solemos dejarnos guiar por el aroma, la textura o la promesa de brillo y suavidad que nos ofrecen en el comercial. Sin embargo, el Dr. Daniel Asz Sigall destaca la importancia de elegir el producto de manera adecuada para nuestras necesidades específicas:

"El shampoo se debe elegir de acuerdo al tipo de pelo y cuero cabelludo que tengamos. Hay shampoos para pelo rizado o lacio, para cuero cabelludo graso o seco, y otros especializados en tratar caspa, pelo maltratado o roto. También es importante saber si el paciente está utilizando algún método de lavado como el 'curly hair'. Hay que considerar si el shampoo lleva sulfatos o acondicionadores", explica el especialista.

En otras palabras, el shampoo adecuado no es un producto genérico, sino una herramienta que debe ajustarse a las particularidades de tu cabello. Y, sobre todo, no será el culpable de que se te caiga el pelo.

¿Cómo actúa el shampoo en nuestro cuero cabelludo?

Una pregunta que muchas personas se hacen es si el shampoo tiene algún efecto nocivo sobre el cuero cabelludo o si, por el contrario, puede influir en la caída del cabello. El Dr. Asz es claro en su respuesta. "Los shampoos sirven para limpiar el pelo y el cuero cabelludo, favorecen su nutrición y ayudan a eliminar la inflamación o los residuos de contaminación. Es un mito que los shampoos ayudan al crecimiento o provocan la caída del pelo", afirma categóricamente.

De hecho, los shampoos están formulados para limpiar, no para alterar el ciclo de vida del folículo piloso. Por lo tanto, no debemos atribuirles poderes que no tienen ni para bien ni para mal.

Desmitificando la relación entre shampoo y alopecia

Uno de los temores más comunes es que el shampoo que usamos pueda provocar alopecia. Sin embargo, el Dr. Asz disipa esta creencia de manera contundente. "Es imposible que un shampoo provoque cualquier tipo de alopecia. La caída del cabello es multifactorial, y lo primero es diagnosticar qué tipo de caída de cabello tiene una persona", señala.

El dermatólogo explica que la alopecia, como la alopecia areata, es de origen inmunológico, exacerbada en muchos casos por el estrés. Por otro lado, existen condiciones como el efluvio telógeno, en el que la caída del pelo es más difusa y está asociada a factores como el estrés o incluso a cambios estacionales.

¿Qué hacer si notas que se te cae el cabello?

Si te preocupa una caída inusual del cabello, el Dr. Asz recomienda no entrar en pánico y tomar acción consultando a un especialista. "Se debe acudir a un dermatólogo, que somos los especialistas en enfermedades del pelo. Identificar la causa de la caída del cabello es esencial para recibir el tratamiento adecuado".

Este paso es crucial, ya que existen muchas posibles causas para la caída del cabello, y solo un diagnóstico correcto puede llevarte al tratamiento adecuado.

¿El cambio de estaciones influye en la caída del cabello?

Imagen de gpointstudio en Freepik

Otra de las preocupaciones recurrentes es si durante ciertas épocas del año es más común notar la caída del cabello. Y, de hecho, este fenómeno es real, según el dermatólogo.

"Sí, se llama efluvio telógeno estacional. Nosotros, como mamíferos, tenemos ciclos de crecimiento y caída del pelo. La mayoría de la gente muda en primavera y otoño, pero algunas personas pueden hacerlo en verano o invierno. El tiempo de caída es de aproximadamente 2 a 3 meses y resuelve solo sin necesidad de tratamientos".

Así, lo que podría parecer una alarma puede ser, simplemente, una fase natural del ciclo capilar.

El shampoo no es el villano en la historia de la caída del cabello

En resumen, el mito de que el shampoo provoca la caída del cabello queda completamente desmentido. Como nos explica el Dr. Asz, la caída del cabello puede ser causada por múltiples factores, entre ellos el estrés, condiciones médicas específicas o incluso cambios estacionales. Si bien elegir el shampoo adecuado para tu tipo de cabello es esencial, atribuirle la responsabilidad de la caída del pelo es un error. Lo mejor, en caso de notar una caída excesiva, es consultar a un dermatólogo que pueda ofrecerte el diagnóstico y tratamiento correcto.

Sin duda, el cuidado adecuado del cuero cabelludo y el diagnóstico oportuno por parte de un especialista son las claves para mantener un cabello saludable y enfrentar cualquier problema de caída con las mejores herramientas.

FS