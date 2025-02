El chocolate blanco: ¿Es realmente chocolate?

El origen del chocolate blanco data de los años 30, la primera marca en comercializarlo fue Nestlé en Suiza, después llegó a Estados Unidos y se popularizó tras la segunda guerra mundial, las tropas americanas se beneficiaban del chocolate blanco consumiéndolo como alimento prioritario.

El chocolate blanco, es un delicioso ingrediente perfecto para diversos postres que se pueden usar tanto en la repostería o simplemente consumirlo en tabletas. Pese a que es uno de los ingredientes favoritos de muchas personas para otras es "un impostor" ya que no le consideran un autentico chocolate, ya que los ingredientes que contiene hacen dudar que su nombre haga justicia a estos.

A continuación terminamos el debate y te damos la verdadera respuesta de si el chocolate blanco puede entrar en este grupo de dulces.

El chocolate blanco, es un delicioso ingrediente perfecto para diversos postres que se pueden usar tanto en la repostería o simplemente consumirlo en tabletas. UNSPLASH/ emy

¿Cómo se fabrica el chocolate blanco?

El chocolate blanco se fabrica con leche (puede ser en polvo), azúcar y manteca de cacao.

Para extraer la manteca de cacao, primero se extrae la materia grasa de los granos de cacao, la cual es rica en ácido oleico, esta manteca tiene la característica de ser inodora e incolora y brida textura y suavidad a todos los tipos de chocolates.

Sin embargo, aunque el chocolate blanco contiene este ingrediente no contiene la pasta de cacao, que es la que da el color oscuro y el sabor amargo característico al chocolate negro y al chocolate con leche.

¿Por qué el chocolate blanco no se considera chocolate?

Como anteriormente se menciona, el chocolate blanco carece de la pasta de cacao, para que un producto se considere chocolate es importante recalcar que debe de contener sólidos de cacao ingrediente principal que el chocolate blanco no contiene.

Sin embargo existe ciertas regulaciones que defienden la postura de que el chocolate blanco si se le puede llamar de tal manera. De acuerdo al Decreto 1055/2003, que regula los productos de cacao y chocolate, se le llama chocolate blanco a aquellas elaboraciones hechas con manteca de cacao, leche o productos lácteos y azúcares, siempre y cuando contengan al menos un 20% de manteca de cacao y un mínimo del 14% de extracto seco de leche.

El chocolate blanco carece de la pasta de cacao, para que un producto se considere chocolate es importante recalcar que debe de contener sólidos de cacao. UNSPLASH/ T. Drndarski

¿Cómo identificar un verdadero chocolate blanco?

Según National Geographic, los chocolates blancos son de mala calidad cuando tienen la tonalidad blanca en lugar de marfil (pese a que se llama chocolate blanco la tonalidad indicada es de este color).

Algunos fabricantes suelen sustituir el verdadero ingrediente que se debe de utilizar que es la manteca de cacao por otras grasas más baratas, por lo que es recomendable prestar atención en su color antes de consumirlo.

Lee también: Comer chocolate negro podría mejorar tu memoria

¿El chocolate blanco es saludable?

El chocolate blanco a diferencia del chocolate negro no brinda beneficios para la salud asociados al cacao ya que no contiene la pasta de cacao, principal ingrediente por el que no se le considera ser un chocolate autentico, ya que en lugar de esto contiene manteca de cacao se debe de ser cuidadoso en su consumo y moderarlo pues este ingrediente es rico en ácidos grasos saturados.

Por otro lado, los antioxidantes naturales de cacao, que hay en el chocolate negro, ayudan a reducir la presión arterial, protegen la salud de los vasos sanguíneos y mejoran la sensibilidad a la insulina, beneficios que no brinda el chocolate blanco.

A pesar de que al chocolate blanco no se le considera por sus ingredientes un chocolate real, se ha posicionado de manera exitosa en el mundo culinario. Su suavidad y dulzura lo convierten en ser ideal para combinar con frutas ácidas, como frambuesas y limones, o para neutralizar el sabor de postres más amargos, que llevan café o chocolate negro.

A pesar de que al chocolate blanco no se le considera por sus ingredientes un chocolate real, se ha posicionado de manera exitosa en el mundo culinario. UNSPLASH/ American Heritage Chocolate

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *





AS