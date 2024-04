El día de mañana 13 de abril se celebrará el Día Internacional del Beso y Carl’s Jr. se suma a la celebración con una oferta que sin duda hará felices a los aficionados de las hamburguesas.

A través de sus redes sociales Carl’s Jr. México anunció que para conmemorar el Día del Beso estará dando hamburguesas gratis en varias de sus sucursales a lo largo del país. Asimismo, explicaron cuál será la dinámica para disfrutar de esta promoción.

¿Cómo puedes obtener una hamburguesa gratis en Carl's Jr.?

Lo primero que debes hacer es visitar en compañía de alguien el restaurante Carl’s Jr. más cercano a tu domicilio e informar al empleado sobre la promoción del Día del Beso.

Ahora bien, para participar en la promoción de la hamburguesa gratis tienes que hacer la copra de un combo, acto seguido besar a la persona que te esté acompañando, ya sea tu pareja, amiga, amigo o algún integrante de tu familia. Finalmente, recibirás una deliciosa hamburguesa gratis como parte de la celebración.

Cabe señalar que esta promoción estará disponible únicamente el sábado 13 de abril y en algunas sucursales en específico, las cuales mencionaremos a continuación.

Puebla:

Adagio(sonata)

Centro Histórico

Galerías Serdán

Triángulo

Zavaleta

Quintana Roo:

Cozumel

Cancún Yaxchilán

Si vives cerca de estas sucursales, aprovecha el Día del Beso y disfruta de la promoción que tiene Carl's Jr., ahora que si tu ciudad no fue mencionada, mantente al tanto de las redes sociales de la empresa en México para conocer otras posibles sucursales participantes.

¿Por qué se celebra el Día del Beso?

El 13 de abril se celebra en reconocimiento al beso más extenso jamás registrado. Según el sitio web de Guinness World Records, en 2013, una pareja tailandesa estableció este récord mundial durante una competencia anual en Tailandia, organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat fueron los protagonistas de este hito.

Los Tiranarat, previos ganadores en años anteriores, volvieron a triunfar en 2013 al realizar un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, estableciendo así el récord del beso más prolongado registrado en la historia, según Guinness.



